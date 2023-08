El Govern urge al presidente de la Federación Catalana a dimitir por el caso Rubiales

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha urgido este martes al presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, a dimitir, al considerar que "no es la persona adecuada" para seguir al frente de esa institución tras sus posicionamientos sobre el caso Rubiales, que "no han estado a la altura de la gravedad de los hechos".

En rueda de prensa tras la primera reunión del Consell Executiu tras el parón estival, la portavoz ha considerado que las mujeres han dejado claro que "se ha acabado" aceptar actitudes machistas, que "no pueden quedar impunes", además de avisar de que aquellos que no las combatan y actúen con "connivencia" son "cómplices".

En ese sentido, Plaja ha opinado que Soteras "no ha estado a la altura y no es la mejor persona para estar al frente de la institución que representa", ya que su respuesta "inicial" al caso Rubiales "no ha tenido la contundencia ni formas necesarias", si bien ha dejado claro que el Govern "no quita ni pone" presidentes de la Federación Catalana ni "moverá ficha" al respecto.