El Govern urge a la Moncloa a un acuerdo de desjudicialización en dos meses

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha urgido a la Moncloa a cerrar un acuerdo sobre la carpeta de la desjudicialización en un plazo de dos meses y ha insistido en desligar la aprobación de los Presupuestos del Estado con las negociaciones de la mesa de diálogo y posibles reformas del Código Penal que se deriven, como el delito de sedición.

En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu del gobierno catalán, Plaja ha recordado que en la última reunión de la mesa de negociación del pasado julio se acordó avanzar en la agenda de la desjudicialización del conflicto catalán y que se produjeran "modificaciones legislativas necesarias" antes de final de año.

Tras explicar que se están produciendo "trabajos discretos" al respecto, Plaja ha insistido en que el Govern no quiere ir "más allá" para así lograr que esas conversaciones "lleguen a buen puerto".

Por ese motivo, la portavoz del Govern ha esquivado las diversas preguntas de los periodistas que incidían en cuál era la posición del Ejecutivo catalán sobre el delito de sedición, si era favorable a derogarlo o a modificarlo para rebajar las penas actuales.

"La certeza es que el Código Penal contiene delitos de naturaleza política que todas las instancias internacionales dicen que se ha de reformar. Suiza, Alemania o Francia reformaron esos delitos para adaptarlos a la democracia y los derechos humanos", ha afirmado.

Admitiendo que el de sedición está entre esos delitos, pero también "otros", ha opinado que si el Estado no hace frente a esas reformas tendrá un "déficit democrático": "El Estado sabe qué ha de hacer y cuál es la mejor de las opciones respecto a ese delito".

Preguntada entonces sobre los mensajes desde la Moncloa en relación a que no existen ahora mismo las mayorías parlamentarias suficientes para reformas de ese calado, Plaja ha recalcado que "se debe trabajar para esos nuevos acuerdos antes de final de año. Y si se llega a acuerdos -ha sugerido-, la mayoría estará".

NIEGA UN "INTERCAMBIO" DE CROMOS ENTRE GENERALITAT Y MONCLOA

Plaja, que ha dicho entender el interés mediático al respecto, ha dejado claro por otro lado que la negociación de los Presupuestos y esas conversaciones en el marco de la mesa de diálogo para reformas legales son "carpetas absolutamente separadas".

"No se entrelazan entre ellas", ha afirmado la portavoz catalana, que ha negado que haya ningún "intercambio" de cromos entre ambos gobiernos en esos dos ámbitos. "Son temas que se tratan por separado", ha agregado, ciñendo los presupuestos a la acción de los partidos político en el Congreso de los Diputados.

EL ÚLTIMO INFORME DEL CONSEJO DE EUROPA, EL "CAMINO A SEGUIR"

El Govern ha aplaudido por otro lado el reciente informe de la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, en el que se afirma que la libertad de expresión ampara los llamamientos de políticos a favor de la independencia por vías pacíficas y legales, si bien dicho informe no alude a ningún caso concreto.

"El Consejo de Europa vuelve a clamar lo que hace años que el Estado no quiere ver y la Generalitat no dejará de defender. No se puede perseguir al independentismo, un movimiento político, democrático y pacífico", ha aseverado Plaja.

Según la interpretación de la Generalitat, el Consejo de Europa "recuerda que las sanciones penales no son aplicables a quien utilice la libertad de expresión de forma pacífica" y "recoge la importancia de examinar la legislación penal para evitar sanciones desproporcionadas".

Plaja ha opinado que ese y otros informes anteriores "marcan la hoja de ruta a seguir" y "marcan al camino" al Estado para avanzar en la agenda de la desjudicialización. "El Estado sabe perfectamente qué ha de hacer", ha reiterado.