El Govern trabaja en habilitar espacios de estudio en fin de semana en Palma y la Part Forana

El conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, ha señalado este martes que no está previsto ampliar el horario de la biblioteca Can Sales --abre de 08.30 a 20.30 horas y los sábados de 09.00 a 14.00 horas-- aunque se está trabajando en habilitar espacios de estudio en fin de semana no solo en Palma sino también en la Part Forana.

El conseller ha respondido en el Parlament a la diputada de El PI Maria Antònia Sureda, que reclamado al Ejecutivo ampliar los horarios de la biblioteca pública de Palma Can Sales.

"Las bibliotecas públicas tendrían que ser un servicio que estuviera a disposición de los ciudadanos y no que los ciudadanos tengan que estar a disposición de estas", ha apuntado.

La diputada ha señalado que cuatro años después de una PNL en esta línea respecto a la ampliación de horarios "desgraciadamente a día de hoy la situación es la misma".

Así mismo, Sureda ha finalizado su intervención reclamando la ampliación de los horarios en una biblioteca que es "referente" y que tiene un material "imprescindible" para el estudio de muchas personas.

"Había un compromiso firme de este Gobierno y no se ha hecho, por lo tanto, pedimos que de una vez por todas se haga esta ampliación con el personal que corresponde".

El conseller ha expresado su compromiso de evaluar y estudiar la conveniencia de la ampliación de horarios.