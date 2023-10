El Govern tacha la manifestación de SCC de "catalanófoba" y "en contra de los catalanes"

La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, ha asegurado que la manifestación que Societat Civil Catalana celebrará este domingo en Barcelona va "en contra de los catalanes" y es "anticatalanista", y ha acusado a sus organizadores de tener "catalanofobia".

En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu del gobierno catalán, Plaja ha sido preguntada sobre la manifestación convocada para el 8 de octubre por SCC en el centro de la capital catalana, en contra de la amnistía y la autodeterminación, bajo el lema "No en mi nombre".

"La manifestación de este fin de semana no es a favor de nada, es una vez más en contra de los catalanes. Es una manifestación anticatalanista, queda claro quién la convoca y quién ha confirmado su asistencia. No nos sorprende la parte convocante, son esa gente que no suma, no aporta, no quiere construir, simplemente tienen catalanofobia y critican todo aquello que sale de Cataluña", ha afirmado la portavoz del Govern de Pere Aragonès.

A la manifestación han confirmado su asistencia, entre otros, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Preguntada concretamente sobre la asistencia de Feijóo, Plaja ha sugerido al líder del PP que "estaría bien que reflexionase" sobre su "fallida" investidura y "qué le está aportando haberse convertido en una derecha extrema que va de la mano de la extrema derecha".