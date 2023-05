El Govern sanciona a Nedgia y a Sushi Lleida por la explosión en un restaurante de Tarragona en 2022

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha abierto dos expedientes sancionadores con una propuesta de multa de 50.000 euros a Nedgia y de 25.003 euros a Sushi Lleida por la explosión de gas, en octubre de 2022, en el restaurante Koyo de Tarragona.

La propuesta de sanción a Nedgia se debe a una falta grave por no tomar las medidas para garantizar la seguridad de "no cerrar, bloquear, precintar ni la llave de la acometida ni la llave del contador" de una instalación antigua y dada de baja.

Por su parte, Sushi Lleida cometió cuatro infracciones, por las que se ha propuesto una multa de 10.000 euros por una infracción grave por retirar el previsto de la llave del gas puesta por Nedgia --que no fue la causa del accidente--.

También se han propuesto tres sanciones de 5.001 euros por sendas infracciones graves por no legalizar la instalación de agua caliente y climatización, no dar respuesta a los requerimientos y no identificar ante la administración el titular de la instalación.

La explosión causó cinco heridos leves y dos menos graves entre los trabajadores del local y dos transeúntes que paseaban por la zona, ya que en el momento del accidente, el restaurante estaba cerrado.