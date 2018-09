El Govern reta a Sánchez a incluir la autodeterminación en la Constitución

La consellera catalana de la Presidencia, Elsa Artadi, ha retado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que incluya en sus planes de reforma constitucional una referencia explícita al "derecho de autodeterminación" si "cree que hace falta" para habilitar un referéndum en Cataluña.

Tras la reunión de hoy del Govern, Artadi se ha hecho eco de la intención de Sánchez de proponer una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de cargos públicos, un anuncio que ha considerado "sorprendente" porque "el elemento central" de la política catalana y española "no pasa" por este asunto.

Artadi ha asegurado que el Govern no está en contra ni se cierra a abordar la eliminación de los aforamientos de cargos públicos, si bien ha dejado claro que no lo considera una "prioridad", ya que "el debate principal" en el conjunto del Estado "no está aquí" sino en buscar una "solución política" para Cataluña.

La portavoz del Govern se ha mostrado convencida de que llevar a cabo un "referéndum vinculante" sobre la independencia de Cataluña "cabe" en la Constitución, pero si el Gobierno de Pedro Sánchez considera que no es así, tiene la oportunidad de "aprovechar" la reforma constitucional que quiere impulsar para incluirlo.

"Si el Gobierno de Pedro Sánchez cree que el derecho a la autodeterminación no está incluido en la Constitución, aunque nosotros defendemos que sí, y una reforma se puede hacer por la vía rápida, pues se puede hacer por todos los temas", ha subrayado.

Según Artadi, "sería un poco extraño abrir ahora un debate" sobre una reforma solo para eliminar los aforamientos y no abordar el tema catalán, ya que si tiene que haber una reforma, debe servir para "solucionar de manera política un conflicto que es político".

Artadi ha recordado que ésta "sería la segunda vez" que se emprende una "reforma exprés de la Constitución", lo que demuestra a su juicio que "cuando hay voluntad política de ir rápido" se puede modificar la Carta Magna para solucionar cuestiones urgentes.

El Govern considera que el marco constitucional actual ya permite vías para que los catalanes se pronuncien en un referéndum sobre la independencia, por lo que a su juicio "no es necesario" reformar la Constitución, pero si el Gobierno de Sánchez "cree que hace falta" explicitarlo más claramente en la Carta Magna, ha dicho, "puede aprovechar" la reforma que quiere emprender "por la vía rápida".

"Para nosotros, el derecho a la autodeterminación es irrenunciable", ha remarcado Artadi, que ha prometido "flexibilidad" para encontrar un "encaje" con el PSOE, siempre y cuando no se pidan "renuncias" a la autodeterminación.

Como valoración de los 100 primero días del Gobierno de Pedro Sánchez, Artadi ha reconocido que "es mejor que lo que teníamos" con Mariano Rajoy, pero hay que comprobar si todo se queda en "buenas palabras" o si se dan "pasos adelante".

Artadi, además, ha aseverado que el Govern seguirá con el plan de reapertura de las delegaciones en el extranjero pese al recurso que presentará en los próximos días el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Mientras tanto, la Mesa del Parlament ha decidido hoy que en las comisiones parlamentarias se utilizará el voto ponderado a partir de la representación que tienen los grupos con los resultados de las elecciones del 21D, que dieron mayoría a las fuerzas independentistas, a la espera de que se decida acerca de la sustitución de los diputados soberanistas suspendidos por el Tribunal Supremo.

Por parte de Ciudadanos, el vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra, ha avanzado que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional y recurrirá a la vía penal si la Mesa mantiene el acuerdo sobre el voto en comisiones.

La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha afirmado que en el Parlament podría haber un "amplio" acuerdo para reformar el Estatut y eliminar los aforamientos de cargos públicos en Cataluña, siguiendo la línea de la reforma propuesta por la Moncloa.