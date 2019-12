El Govern reivindica una relación bilateral con Sánchez y un diálogo "real"

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha valorado que el presidente Pedro Sánchez y el president Quim Torra se avengan a celebrar una reunión y ha reivindicado así una "relación bilateral" para iniciar un diálogo "real", sin contemplar en estos momentos la conferencia de presidentes autonómicos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Budó ha ofrecido detalles sobre la conversación de 15 minutos mantenida esta mañana entre Sánchez y Torra, en el marco de la ronda de llamadas a los presidentes autonómicos por parte del líder del PSOE.

Sánchez y Torra han convenido celebrar una reunión bilateral, aunque el líder socialista ha puntualizado que ésta tendrá lugar cuando se haya formado el Gobierno.

Después de la llamada, Sánchez ha explicado en Twitter que si forma Gobierno convocará una Conferencia anual de presidentes de comunidades autónomas en el Senado.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern ha asegurado que los dos presidentes no han hablado de otra posible reunión que no sea entre ambos durante la conversación telefónica, algo que ha rubricado Torra en Twitter.

"Primera noticia. En la conversación que hemos tenido, el presidente Sánchez no me ha comunicado nada de esto que han explicado minutos después. Quizás es porque ya no me considera un presidente autonómico. Todo en orden", ha escrito el jefe del gobierno catalán.

Como no han sido convocados, Budó ha afirmado que en estos momentos no "contemplan" en su calendario esta conferencia de presidentes autonómicos que Sánchez quiere convocar si es investido.

Y, en todo caso, la consellera ha señalado que, cuando llegue la convocatoria formal, ya valorarán "la oportunidad de asistir" al cónclave.

Pese a las discrepancias en cuanto al "procés" que se han constatado de nuevo durante la conversación telefónica, el Govern ha querido "valorar positivamente" que Sánchez haya llamado a Torra y la voluntad expresada de que haya "diálogo" si se produce la investidura.

Pero ha pedido "garantías" de que este diálogo va a ser "real" y con un "contenido" que gire en torno a los "elementos centrales causantes de este conflicto político".

Es por ello que Torra le ha transmitido a Sánchez que la solución al conflicto catalán pasa por el ejercicio al derecho a la autodeterminación y el fin de la "represión", así como la puesta en libertad de los políticos soberanistas presos.

Fuentes de Moncloa, por su parte, han indicado que, ante las demandas de Torra, Sánchez ha respondido que España es "un Estado social y democrático de Derecho" y que defiende "plenamente" la independencia de la justicia.

Tras esta llamada que tanto había solicitado el Govern de JxCat y ERC, Budó ha evitado valorar si ésta puede facilitar o no la investidura del propio Sánchez, alegando que el ejecutivo catalán "no participa" en la negociación de la misma.

Eso sí, ha recalcado que, para que pueda haber estabilidad en el Estado, "hay que abordar el conflicto político" catalán, por lo que "ojalá" la próxima legislatura sea la del "diálogo", ha añadido.

Por otro lado, la consellera ha asegurado que la cumbre de partidos catalanes con Torra prevista inicialmente para este diciembre tendrá lugar "pasadas las festividades" de Navidad.

Budó (JxCat) también ha querido cerrar filas en torno a la reforma fiscal acordada con los comunes, en el marco de la negociación de los Presupuestos de 2020, que incluye incrementos de IRPF en rentas altas y reducción en las más bajas, además de modificaciones en Sucesiones.

Si bien este pasado lunes el portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, admitió "incomodidad" por los cambios en Sucesiones, Budó ha afirmado este martes que el acuerdo "es fruto de un diálogo y negociación donde todo el mundo ha tenido que ceder y aparcar sus reivindicaciones legítimas en pro del bien común".

Budó ha explicado también que el operativo policial conjunto de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana diseñado para mañana por el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid servirá "para garantizar tanto la movilización de Tsunami Democràtic como que se celebre con total normalidad el partido en el Camp Nou".