El Govern da prioridad a JxCat y comunes en Presupuestos, sin descartar a PSC

El Govern de la Generalitat ha reiterado que trabaja para que JxCat y comunes sean sus posibles "socios prioritarios" para aprobar los presupuestos catalanes de 2023, sin descartar a los socialistas, con quienes también prevén reunirse en próximos días.

Después de que la semana pasada el presidente catalán, Pere Aragonès, se viera con el socialista Salvador Illa en la ronda de contactos iniciales que mantuvo también con JxCat, comunes y CUP, el gobierno catalán mantendrá esta semana y la próxima una ronda de reuniones con esos cuatro partidos, centrada ya específicamente en las negociaciones presupuestarias.

Esta segunda ronda estará "pilotada" por la consellera de Economía, Natàlia Mas, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, que esta misma tarde se reunirán con representantes de JxCat en el Palau de la Generalitat y mantendrán otros encuentros esta semana y la próxima.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que el gobierno de Pere Aragonès confía en que "se podrán aprobar los presupuestos" con JxCat, comunes y la CUP, a quienes ha calificado de "socios prioritarios" y les ha pedido un "ejercicio de responsabilidad".

"La intención y prioridad de este Govern es pactar presupuestos con JxCat y comunes, y ojalá se pueda añadir la CUP. Trabajamos para tirar adelante los presupuestos con esos socios prioritarios", ha afirmado.

La portavoz ha insistido en que esos tres partidos son la "prioridad" en las negociaciones, pero ha admitido que el Govern también mantendrá conversaciones con el PSC: "Es verdad que hay el PSC y que estas reuniones se hacen con todos los grupos. Pero es paso a paso, partido y partido y no avanzaremos pantallas".

Plaja ha explicado que la nueva consellera de Economía está haciendo "ajustes" en el proyecto de presupuestos original del exconseller Jaume Giró (JxCat), "escuchando" las propuestas de los diferentes grupos y agentes sociales con los que Aragonès se ha reunido.

Y ha lanzado un mensaje a JxCat, al advertir de que si no dan apoyo a los cuentas, "deberán dar explicaciones" ante la ciudadanía catalana, porque "no se entendería" que no apoyen unos presupuestos elaborados por ese partido en un contexto de "necesidad flagrante" por la crisis económica y energética. EFE

ac/hm/jdm