El Govern presenta los Presupuestos de 2024, que superan los 7.300 millones, con más de 4.000 en gasto social

El Consell de Govern ha aprobado este jueves en reunión extraordinario el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2024, que ascienden a 7.320,7 millones de euros, con un incremento del 2,6% respecto a los anteriores, y con una previsión de gasto social superior a los 4.000 millones de euros.

El portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha destacado igualmente que, por primera vez, el presupuesto de inversiones supera los 1.000 millones de euros.

Aunque hasta este viernes, cuando las cuentas entren el Parlament, no se conocerán más detalles respecto a las asignaciones de cada Conselleria u otras partidas y organismos, Costa ha adelantado, entre las novedades de las cuentas, que se prevé una preasignación de recursos del ITS a las consellerias que se tendrán que materializar en proyectos. "No vamos a financiar powerpoints", ha advertido el conseller en referencia, principalmente, al tren de Llevant, que no cuenta con financiación en estas cuentas.

EL vicepresidente del Govern ha confirmado igualmente que en los Presupuestos autonómicos de 2024 la futura Oficina lingüística contará con un presupuesto de 750.000 euros "a petición de Vox".

El Ejecutivo, ha explicado el conseller, se fija como prioridad el ciclo del agua, con una inversión total de 126 millones de euros y la creación de un fondo finalista específico dotado con 86 millones de euros.

El presupuesto no financiero, al que el Parlament dio luz verde el pasado martes, asciende a los 6.365,50 millones (418 millones más, un 7,03%), y el presupuesto financiero, que servirá para financiar deuda, se sitúa en los 955,20 millones (un descenso de 230,70 millones frente a los presupuestos de 2023, una caída del 19,5%).

Antoni Costa, por otra parte, ha destacado también el incremento de ingresos vía tributos a pesar de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.