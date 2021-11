El Govern prepara un decálogo de conducta de periodistas en ruedas de prensa

El Govern catalán está elaborando un "decálogo" con normas de comportamiento de los periodistas que participan en las ruedas de prensa en el Palau de la Generalitat.

Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, después de que el Ejecutivo catalán retirara la acreditación del director de e-notíces, Xavier Rius, por formularle en rueda de prensa la pregunta: "¿Usted se imagina que yo le dijera ahora que me gustaría que me la chupara, o que me la chupara un menor?".

Plaja ha puntualizado este martes que la retirada de esta acreditación "no tiene nada que ver con la libertad de expresión", sino que se debe a un "comportamiento impropio continuado en esta sala de prensa" por parte de Rius.

Según ha precisado Plaja, a Xavier Rius se le ha retirado la acreditación "a título personal", aunque "en ningún caso se ha vetado el acceso al medio por el que trabaja".

Mientras tanto, el Govern está "trabajando para hacer un decálogo de normas mínimas, de sentido común", sobre el "comportamiento de los periodistas en una sala de prensa".

El Govern quiere redactarlo en colaboración con el Colegio de Periodistas, el Consejo de la Información de Cataluña y los periodistas que participan habitualmente en las ruedas de prensa posteriores a las reuniones de cada martes del Ejecutivo catalán.