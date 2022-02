El Govern pone fin a los cortes de la Meridiana entre acusaciones de la ANC

La Conselleria del Interior ha acordado poner fin a partir del próximo sábado a los cortes independentistas en la Avenida Meridiana de Barcelona, vigentes desde la sentencia del procés en octubre de 2019, lo que ha llevado a la ANC a acusar al Govern de "limitar el derecho de manifestación".

En un comunicado, la ANC ha explicado que esta mañana ha sido informada, por la dirección general de Administración de Seguridad del Departamento de Interior, de la "denegación del permiso para ejercer el derecho fundamental de manifestación del 12 al 27 de febrero en la Avenida Meridiana", una de las principales vías de acceso a Barcelona.

A partir de este sábado, la concentración estará autorizada en una plaza cercana, que conecta la Meridiana con el paseo Fabra i Puig, frente a la estación de Renfe, según ha avanzado Nació Digital y han confirmado a Efe fuentes de Interior.

La nueva ubicación ya no permitirá a la plataforma independentista Meridiana Resisteix cortar la Meridiana, como venía haciendo desde octubre de 2019 para protestar por la condena a los líderes del 1-O al tener la autorización de la Generalitat para concentrarse en esta avenida, pese a que el Ayuntamiento de Barcelona y la oposición habían pedido varias veces poner fin a los cortes.

La Conselleria de Interior, dirigida por Joan Ignasi Elena, de la órbita de ERC, ha acordado modificar el lugar de la concentración para hacer compatible el derecho a la manifestación con causar menos molestias a vecinos y comerciantes de la zona, según fuentes del departamento.

La de mañana viernes será la última concentración autorizada del colectivo Meridiana Resisteix y de la ANC que podrá cortar esta vía, después de que en las últimas semanas haya habido episodios de tensión con grupos contrarios a los cortes, lo que había obligado a los Mossos d'Esquadra a desplegar cordones de seguridad.

La ANC, que tramita los permisos para estas movilizaciones, "no entiende este cambio de criterio" por parte de Interior y denuncia que se trata de una grave limitación del derecho de manifestación".

La entidad lamenta este "nuevo intento de desmovilización del movimiento cívico por la independencia por parte del Govern" y señala que "los derechos hay que protegerlos y no limitarlos, y más aún ante las amenazas del españolismo que sufre el colectivo".

La plataforma Meridiana Resisteix, desde su cuenta en Twitter, ha advertido al Govern "autonomista, decadente y colaboracionista con el Estado fascista español" que no piensa darse por vencida: "No. No nos tocará acabar, como algunas voces de los que os llamáis 'independentistas' y aplaudiendo con las orejas vais vomitando por las redes. No tenéis ni idea".

A las voces críticas con la decisión del Govern se ha sumado el diputado de JxCat en el Parlament Francesc de Dalmases, próximo a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y representante del ala más partidaria de la vía unilateral: "Si nos llegase que un grupo de defensores de derechos civiles y políticos se manifiestan reiteradamente en Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet, cortando una vía principal... aquí habría una mayoría de 'demócratas' que se solidarizaría con su causa".

En cambio, el exconseller de Interior y diputado del grupo PSC-Units Ramon Espadaler ha "felicitado" a Elena por "acabar con los cortes" en la Meridiana y ha recordado que ayer, en su intervención en defensa de una moción sobre los Mossos, "instó" al conseller a poner fin a este "perjuicio sistemático a vecinos y usuarios".

Pese a que ERC y JxCat "votaron en contra" de este planteamiento, "hoy el conseller ha prohibido" los cortes, ha destacado Espadaler.

También el primer teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha celebrado la decisión de Interior de poner fin a los cortes, que ha definido como "una burrada".

Con satisfacción ha acogido asimismo el anuncio el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa: "Un puñado de separatistas no pueden coartar sus libertades y la de miles de conductores diariamente. Hoy los que hemos batallado para que estos cortes ilegales acabasen estamos de enhorabuena".

La diputada del PPC Lorena Roldán también ha reaccionado: "De nuevo se demuestra que el Govern mentía. Después de decirnos que no podían reubicar los cortes, ahora las concentraciones se desplazarán a otro punto de la ciudad gracias a los vecinos que no han desfallecido ante el escándalo de la Meridiana". EFE

