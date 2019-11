El Govern pide una mesa entre gobiernos con Sánchez y Torra pero después de la investidura

Budó dice que Aragonès habla con Sánchez como representante del ERC y no como vicepresidente

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha reiterado este martes que el Ejecutivo catalán apuesta por el diálogo entre gobiernos en una mesa de negociación en la que se sienten el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se tendrá que dar "una vez constituido el Gobierno del Estado español" y no antes de la investidura.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha concretado que la declaración de Pedralbes "es un buen punto de partida", ha sostenido que se tiene que poder hablar de todo, y ha recordado que aquella declaración contenía la figura de un relator que consideran que, si era válida en aquel momento (diciembre de 2018), también tiene que serlo ahora.

Después de que ERC no haya concretado si las garantías que piden para ese diálogo se sustancia en la figura de un relator y de que JxCat haya exigido que sea mediador internacional, preguntada por el perfil de este relator, ha contestado que tiene que ser "una figura de consenso, de reconocimiento dentro del país y que sea cómoda para los dos gobiernos", pero no ha dado respuesta a si debe ser internacional.

La portavoz y diputada electa en el Congreso de JxCat, Laura Borràs, hizo públicas el lunes sus condiciones para investir a Sánchez y entre ellas estaba la de crear esa mesa de diálogo sin condiciones, en la que considera que debe estar reconocidos como interlocutores el expresidente Carles Puigdemont y el lider de ERC encarcelado, Oriol Junqueras.

Budó no cree que la mesa de diálogo entre gobiernos que reclama se pueda constituir antes de una investidura: "Entendemos que si no hay un gobierno del Estado no se podrá hacer una mesa de diálogo. No la podemos situar en el marco previo de la investidura".

Ante las diferencias entre las condiciones de ambos partidos y de ellos con las del Govern, Budó ha insistido en desvincularlas y ha subrayado que el Ejecutivo catalán apuesta por "retomar el diálogo entre el Govern y el Estado español partiendo de Pedralbes".

Sobre los mensajes que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha desvelado que cruza con Pedro Sánchez, Budó ha subrayado que esas conversaciones se dan "a nivel del partido que él representa con el secretario general de los socialistas, pero en ningún caso la ha hecho como vicepresidente".

"En ningún caso ha habido conversaciones entre gobiernos. Por eso, reclamamos que se dé respuesta con inmediatez a las llamadas del presidente Torra", ha dicho, ha recordado que el presidente catalán ha llamado a Sánchez en varias ocasiones --una de ellas el 10 de noviembre para felicitarle por su victoria electoral-- y no se lo ha cogido, y que ahora corresponde al presidente del Gobierno en funciones devolver la llamada.

Con todo, preguntada por si al Govern le molesta que ERC haga propuesta en nombre del Ejecutivo catalán sin su permiso, ha contestado: "En absoluto, porque ERC es socio de Govern y también tiene derecho a hablar como gobierno, como miembro del Govern que es".