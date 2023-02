El Govern, a la Moncloa: Hasta que haya urnas no se normalizará la relación

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha avisado este martes a la Moncloa de que las relaciones entre ambos gobiernos no estarán "normalizadas" hasta que Cataluña pueda decidir su futuro libremente y "eso pasa por poner las urnas", y por otro lado ha tachado de "circo" la moción de censura promovida por Vox.

El pasado 24 de febrero, el presidente catalán, Pere Aragonès, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunieron discretamente en Barcelona, en una cita no anunciada en la que abordaron temas abiertos entre ambos ejecutivos y que desde el Gobierno se enmarcó en una etapa de "normalización" de relaciones.

Un encuentro que se dio precisamente en una semana en que tanto el Govern como la Moncloa admitieron que será complicado que la mesa de diálogo pueda volverse a reunir en este 2023.

Preguntada al respecto en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras la reunión del Consejo Ejecutivo catalán, Plaja ha dejado claro que "el conflicto sigue estando vigente entre Cataluña y el Estado y, por lo tanto, las relaciones no están normalizadas".

"Es verdad que hay contacto entre gobiernos, pero las relaciones no estarán normalizadas hasta que Cataluña pueda decidir libremente su futuro y su encaje con España, y eso pasa por poner las urnas", ha afirmado.

Pero la portavoz ha querido afear también al ministro de Presidencia y a la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, su "mensaje lanzado varias veces" respecto a que "se ha retomado o normalizado la convivencia entre catalanes".

"No es verdad -ha advertido-, porque la convivencia entre catalanes no se ha visto nunca afectada. No han recuperado nada porque, excepto en el imaginario de algunos, entre catalanes no ha habido nada roto. La convivencia se ha desarrollado con normalidad absoluta en últimos años y la supuesta crispación ha sido más un deseo que una realidad. Que nadie se otorgue méritos que no corresponden".

Por otro lado, preguntada sobre la moción de censura presentada por Vox en el Congreso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Plaja ha evitado opinar al respecto: "No contribuiremos ni un segundo al circo de la extrema derecha".