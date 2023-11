El Govern modificará los presupuestos cuando sepa qué recursos necesita para aplicar la libre elección de lengua

El conseller de Educación reitera el compromiso del PP con la libre elección de centro, aunque recalca que seguirá habiendo baremaciones

El año que viene habrá oposiciones, pero no plan de estabilidad

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, no ha aclarado este miércoles cómo se va a financiar la aplicación de la libre elección de lengua, aunque ha insistido en que la medida contará con recursos económicos, humanos y materiales y que se harán las modificaciones de crédito necesarias para su implantación.

Antoni Vera ha comparecido en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament para explicar las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio.

Sobre la cuestión de la lengua se han interesado la diputada del PSIB Amanda Fernández, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon y el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells.

Sin embargo, el conseller únicamente ha insistido en lo apuntado desde que se hizo público el acuerdo de PP y Vox tras el desencuentro que motivó el bloqueo del techo de gasto, es decir, que lo pactado entre los partidos son las líneas maestras que el Govern tiene que desarrollar.

"Si los tres partidos de la oposición le preguntan qué costará la libre elección de lengua, usted no puede no contestar. Como mínimo díganos que no nos quiere contestar o que no lo saben todavía", ha lamentado el diputado menorquinista.

En su última intervención, el responsable ha insistido en que todavía no se ha desgranado la cuestión en las cuentas. "Cuando sepamos qué recursos se necesitan, se harán las modificaciones de crédito necesarias y se dirá lo que cuesta. Con luz y taquígrafos", ha resaltado.

La cuestión de la lengua la había introducido en su primera intervención la diputada de Vox Manuela Cañadas, que había reivindicando que las cuentas de Educación son posibles gracias al acuerdo PP-Vox que pondrá fin a "décadas de imposición lingüística".

"Quien se opone al acuerdo solo obedece consignas ideológicas", ha añadido. Cañadas ha expresado su deseo de que "la extrema izquierda deje de dirigir a los sindicatos contra su Conselleria".

HABRÁ OPOSICIONES PERO NO ESTABILIZACIÓN

Por otra parte, el conseller ha garantizado que habrá plazas de difícil cobertura en Ibiza y Formentera con complementos específicos y también ha adelantado que el año que viene se celebrarán oposiciones pero no proceso de estabilización, porque ya se está del ocho por ciento.

A preguntas de la diputada de MÉS per Mallorca, Antoni Vera ha expresado la necesidad de impulsar la redacción del proyecto de la segunda residencia universitaria y ha adelantado que se están estudiando algunas ubicaciones, como el entorno del Conservatorio. Se ha descartado, ha indicado, la antigua cárcel.

El conseller de Educación ha reiterado igualmente el compromiso del PP y del Govern con la libre elección de centro, aunque recalcando que seguirá habiendo baremaciones.