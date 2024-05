El Govern se mantiene en la legalidad del plan de elección de lengua: "Lo hemos dicho por activa y pasiva"

El Govern ha reiterado este viernes que seguirán adelante con el plan piloto de libre elección de lengua y ha insistido en la legalidad del mismo.

"Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Defendemos la legalidad del plan piloto porque se enmarca totalmente dentro de la normativa vigente", ha repetido el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, este viernes en rueda de prensa.

En detalle, así se ha expresado Costa después de que Obra Cutural Balear (OCB) haya llevado a los tribunales el plan, presentando un recurso para que se suspenda de forma cautelar.

Sobre ello, el portavoz ha dicho "respetar totalmente" la postura de OCB, pero se ha mantenido en la "legalidad" del plan piloto, incidiendo, además, en su voluntariedad.

Asimismo, interrogado por la encuesta realizada por STEI Intersindical relativa al plan de lengua, Costa ha vuelto a expresar su "máximo respeto".

"Los resultados me parecen muy bien. Ahora bien, evidentemente seguiremos con el plan piloto voluntario; los que han dicho que no, lo han hecho libremente y no tenemos problema; los que no se quieran sumar, no lo harán", ha finalizado.