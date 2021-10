El Govern mantiene la actividad habitual este martes pese a ser festivo: "Nada que celebrar"

El Govern ha mantenido este martes con normalidad la habitual reunión del Consell Executiu y la posterior rueda de prensa, pese a ser festivo en toda España por el Día de la Hispanidad.

"Hoy no hay nada que celebrar", ha defendido la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa, y ha recalcado que la Generalitat no comparte la significación de esta festividad nacional que, según ella, no representa a la mayoría de catalanes.

Ha asegurado que el Día de la Hispanidad es "la efeméride de un genocidio, una celebración más que cuestionada" que no justifica que se modifique la fecha de ese encuentro semanal.