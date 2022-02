El Govern exige que la futura ley estatal de residuos blinde el canon catalán

La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha exigido al Gobierno que el proyecto de futura ley de residuos y suelos contaminados "blinde" el canon catalán en materia de residuos, ya que se trata de un "caso de éxito" y "pionero" en España desde hace dos décadas.

En dos interpelaciones de PSC-Units y ERC, Jordà ha admitido que al Govern la futura ley española "no le parece una mala ley" y "su música gusta" a la Generalitat, pero sí ha alertado que "atenta contra un elemento que en Cataluña hace años que se ejerce de manera ejemplar".

Así, ha recordado que hace dos décadas que se instauró en Cataluña una fiscalidad ambiental que pone un canon sobre la disposición de residuos en los ámbitos municipales, de construcción e industriales, y que el Govern "defenderá hasta el final", ya que es "importantísimo".

"Exigimos que se blinde el canon catalán, que cuenta con el consenso mayoritario en Cataluña", ha señalado Jordà, que ha exigido que dicho blindaje del canon acabe "recogiéndose en la futura ley" estatal.

Para la consellera, se trata de una "amenaza" a la capacidad de regulación de Cataluña en el ámbito de la gestión de residuos y se "pierde una herramienta clave de autogobierno".

"No podemos aceptar que se elimine un instrumento esencial, ya que la propia ministra Teresa Ribera ha admitido que el caso de Cataluña es un caso de éxito", ha recordado. "No podemos entender que, por equiparar y armonizar a los territorios, se equipare a Cataluña con todos los que en estos años no han hecho su trabajo".

Porque, ha dejado claro, la Generalitat no se opone en ningún caso a la creación de un impuesto estatal, pero sí ha pedido dejar fuera del mismo a aquellos territorios que ya cuentan con una herramienta fiscal "útil y en funcionamiento", que en el caso de Cataluña es además "pionero".

Por otro lado, Jordà ha relatado que la Generalitat trabaja para aprobar en la presente legislatura una ley catalana de residuos, con el objetivo de que llegue al trámite parlamentario en el primer semestre de 2023.