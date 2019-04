El Govern encarga a Bosch iniciar las negociaciones sobre las pagas extras con el Gobierno

El Ejecutivo central inició un procedimiento sobre el decreto para retornar parte de la paga de 2013

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciado este miércoles que han encargado al conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, iniciar las negociaciones con el Gobierno sobre el retorno de las pagas extras de 2013 y 2014 y los aumentos retributivos acordados para los funcionarios de Cataluña.

Durante la rueda de prensa tras el Consell Executiu, Budó ha explicado que han escogido a Bosch por su condición de presidente de la representación de la Generalitat en la comisión bilateral Generalitat-Estado.

El Gobierno envió la semana pasada a la Generalitat un requerimiento para abrir un procedimiento de negociación sobre el decreto ley 3/2019 en relación a los artículos 1 y 2, que establecen el retorno del 10% de la paga extra de 2013 este año y los aumentos retributivos, y el Govern le acusó de "querer dinamitar" la norma llevándola al Tribunal Constitucional (TC).

Budó ha criticado la "pretensión apuntada" por el Gobierno de recurrir la norma en el TC y ha remarcado que fue aprobada de manera unánime por el Parlament y ratificada por la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración.

La consellera ha considerado como un "hecho muy grave" que el Ejecutivo central quiera invalidar el retorno de las pagas extras y los aumentos retributivos del 2,25% de los funcionarios, y ha señalado que abren las negociaciones para evitarlo.

También ha censurado que el Gobierno del PSOE haya emprendido este procedimiento y ha recalcado que "lo que han hecho denunciando este decreto no se había atrevido a hacerlo ni el Partido Popular" con el retorno de la paga extra de 2012 aprobado por el Parlament.

"Podría no haber presentado este recurso contra el decreto", ha sostenido Budó y ha subrayado que presentarlo no era obligatorio y que se podría haber planteado una nota de aclaración u otros mecanismos que no invalidasen la norma.

GOBIERNO

El Gobierno sostuvo que han abierto el procedimiento siguiendo el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del TC y que también se ha aplicado en otras comunidades, como Galicia, Extremadura, Canarias y Asturias.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, aseguró el jueves en rueda de prensa que el retorno de las pagas extras y la subida salarial de los funcionarios en Cataluña estaba "garantizado" por parte de la Administración del Estado.

Batet indicó que el procedimiento abierto es "ordinario, de información adicional y diálogo", remarcó que hay voluntad de acuerdo entre Gobierno y Generalitat, por lo que ha previsto alcanzarlo en un breve periodo de tiempo, y rechazó que se acabe presentando un recurso al TC.