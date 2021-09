El Govern dice desconocer supuesta conexión rusa de colaborador de Puigdemont

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que la oficina del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "no tenía conocimiento" de la supuesta conexión rusa de un colaborador del expresident Carles Puigdemont para recabar el apoyo de Rusia al proceso independentista de Cataluña.

Lo ha afirmado este sábado durante la rueda de prensa posterior a la reunión que el ejecutivo catalán ha mantenido esta mañana en la Vall d'en Bas (Girona) para fijar las líneas estratégicas del nuevo curso político.

"Desde la oficina del presidente no se tenía conocimiento de estos encuentros, si es que se han producido", ha señalado Plaja en alusión a las presuntas reuniones que el historiador y jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, mantuvo en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB, según una investigación publicada por el diario The New York Times.

De acuerdo con dicha información, que cita como fuentes un informe europeo de inteligencia corroborado por funcionarios españoles, expedientes de dos investigaciones realizadas por jueces en Barcelona y Madrid, entrevistas a políticos y activistas independentistas en Cataluña, y funcionarios de seguridad en España y el extranjero, Alay buscaba "garantizar la ayuda rusa" en la lucha independentista.

El reportaje del Times no aclara qué tipo de ayuda ha dado el Kremlin a los separatistas catalanes ni si les ha brindado algún apoyo, pero apunta que tras los viajes de Alay a Moscú, que tuvieron lugar en 2019, surgió el grupo de protesta Tsunami Democràtic.

Tras la publicación del artículo, la oficina de Puigdemont ha alegado que estas informaciones "tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que está lleno de falsedades, incongruencias e intoxicaciones", con el "único objetivo de criminalizar y desprestigiar" al independentismo ante la comunidad internacional, presentándolo como "elemento desestabilizador".

"Cuando la propaganda penetra en los referentes de la independencia informativa, la democracia se resiente y acaba sirviendo de ayuda a los regímenes autoritarios, porque blanquean sus prácticas. Moverse por sesgo de confirmación es un error, en política y en inteligencia", ha señalado hoy el expresident en Twitter.

Por su parte, Alay, ha admitido que viajó a Rusia para "preparar una posible conferencia" de Puigdemont allí y que habló de "asuntos que interesan a la creación de un Estado independiente en un futuro", algo que, según ha recalcado, "no es ningún delito". EFE

