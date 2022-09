El Govern descarta la propuesta de la ANC: "No se dan las condiciones"

La Generalitat ha descartado la propuesta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para declarar la independencia de Cataluña en el segundo semestre de 2023, al considerar que "no se dan las condiciones", y ha apostado en cambio por "construir confianzas" para "avanzar hacia la independencia".

Así lo ha explicado la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, tras la reunión que ella y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han mantenido durante dos horas esta tarde con las entidades independentistas (ANC, Òmnium y Asociación de Municipios por la Independencia) tras la Diada del 11 de septiembre.

Un encuentro que ha estado marcado por la propuesta lanzada por la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, de declarar la independencia de Cataluña en 2023, coincidiendo con la presidencia de España de la Unión Europea; un planteamiento que Feliu ha hecho público minutos antes de entrar en la reunión, en declaraciones a los medios a las puertas de la Generalitat, y que ha admitido que no había hecho llegar previamente a ninguno de los demás participantes.

Vilagrà ha asegurado que el Govern "tiene la obligación de escuchar a todo el mundo", pero ha sido tajante sobre la propuesta de la ANC.

"Nuestro objetivo es ganar la independencia, no volver a tropezar con la misma piedra. No trabajamos con deseos, queremos ganar de verdad. Es evidente que en estos momentos no se dan las condiciones para tirar adelante una propuesta de las características de la ANC. Lo sabe todo el mundo", ha aseverado.

Según Vilagrà, el president ha incidido ante las entidades en que ahora mismo "solo hay una estrategia definida para alcanzar la independencia, que además ha sido avalada por las urnas y que es ganadora", y ha pedido a los demás participantes que "si tienen una propuesta concreta y definida, será escuchada".

"Pero ahora solo hay una propuesta. El resto son deseos y proclamas, que incluso podemos compartir, pero no nos acercan al objetivo de la independencia", ha recalcado sobre el plan de la ANC.

La consellera ha apuntado además que adelantar elecciones "no es una opción que se plantee", después del ultimátum lanzado el domingo por la Asamblea Nacional en la manifestación independentista de la Diada, cuando Dolors Feliu retó al Ejecutivo catalán bajo el grito de "o independencia o elecciones".

"Ya ha habido elecciones hace un año y pico, estamos en un principio de legislatura que superó en un 50% el electorado independentista y debemos continuar trabajando con el apoyo actual que es muy importante. No nos planteamos ningún otro escenario", ha afirmado Vilagrà.

La titular de Presidencia ha recordado que las lecciones aprendidas de octubre de 2017 demuestran que "antes de volverlo a intentar, deberíamos centrarnos en trabajar", por lo que el Govern apuesta por hacer "más fuerte" al independentismo y "construir confianzas".

En esa línea, el president ha trasladado a las entidades la necesidad de hablar "más intensamente y conjuntamente". "Y eso es lo que haremos. Construiremos confianzas", ha recalcado Vilagrà.

Y ha señalado que el objetivo del Ejecutivo que preside Pere Aragonès es "liderar el país hacia los objetivos de progreso, bienestar e independencia", pero con la necesidad "imprescindible" de "atraer a más ciudadanos, mejorar su calidad de vida en un contexto complicado de crisis incipiente, pero alarmante, y avanzar en el camino hacia la independencia".

Vilagrà ha dicho "respetar" la pluralidad y diversidad del movimiento independentista, pero ha pedido "con confundirse de adversario", ya que "para avanzar en el consenso estratégico hay que construir confianzas con generosidad y responsabilidad". EFE

