El Govern: "La cuestión ya no es si Robles dimitirá, sino cuándo dimitirá"

El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha afirmado este miércoles que "la cuestión ya no es si la ministra" de Defensa, Margarita Robles, "dimitirá o no, sino cuándo dimitirá".

Así lo ha dicho desde Nueva York, donde ha aprovechado para reunirse con representantes de entidades de derechos humanos para trasladarles las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas catalanes, con el fin de "internacionalizar" el caso, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Puigneró se ha reunido con el secretario general del European Center for Constitutional and Human Rights, Wolfang Kaleck, con responsables de las organizaciones Acces Now, Electronic Frontier Foundation (EFF) y el Comité de Protección de los Periodistas.

Tras su encuentro, Puigneró se ha referido a una intervención de Robles en el Congreso, donde "ha dejado claro que contra el independentismo todo vale, incluso saltarse la democracia y vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña".

Previamente, desde el Parlament, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido la dimisión de Robles al considerar que está "incapacitada políticamente para seguir" en su cargo y para gestionar "el peor escándalo de espionaje de las últimas décadas".