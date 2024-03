El Govern "no ve cuál es el problema" de que las familias puedan elegir la lengua de las comunicaciones de los centros

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que el Govern "no ve cuál es el problema" de que las familias puedan elegir la lengua con la que reciben las comunicaciones de los centros educativos.

Así se ha expresado el portavoz este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por la Proposición No de Ley (PNL) aprobada este jueves en la Comisión de Educación que insta al Govern a garantizar el derecho de los padres y alumnos a recibir las comunicaciones en la lengua oficial que elijan.

Costa ha remarcado que el Ejecutivo balear "no ve con malos ojos el bilingüismo", argumentando que con la PNL se da la posibilidad a unas familias de recibir la información en castellano que "no limita en absoluto" la posibilidad de otras familias de recibirla en catalán. "Sinceramente no vemos cuál es el problema", ha dicho.