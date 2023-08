El Govern critica que Soteras "no es la persona más adecuada para estar al frente" de la FCF

Cree que su respuesta sobre la dimisión de Rubiales "no ha estado a la altura"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha criticado que el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, "no es la persona más adecuada para estar al frente" de la federación tras su posicionamiento reivindicando la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, después de que Soteras reivindicara la decisión de la Comisión de Presidentes Territoriales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de suspender a Rubiales, y recordara que reprochó su actitud "desde el primer momento".

"Soteras no ha estado a la altura del cargo que representa y no es la persona más adecuada para estar al frente del cargo", ha sostenido Plaja, que ha advertido de que el Govern no es el encargado ni de nombrar ni de retirar a presidentes de la FCF.

En esta misma línea, la portavoz ha insistido en que el Govern no comparte la respuesta de la Federación porque "no tiene la contundencia ni las formas que merecía un hecho de tal gravedad" y cree que tampoco ha sido entendido por el conjunto de la sociedad.

"No hay margen para las ambigüedades. No podemos mirar al lado cuando hay chicas que están siendo acosadas y agredidas. No reconocer la gravedad de los hechos nos convierte en cómplices", ha afirmado.

En ese sentido, ha reivindicado la tarea del Govern desde la Conselleria de Igualdad y Feminismos con el objetivo de "impulsar la transformación feminista y terminar con la desigualdad".

Preguntada por una reunión entre la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y la secretaria general de Deporte de la Generalitat, Anna Caula, ha respondido que no le pertenece a ella dar detalles sobre "conversaciones privadas" y se ha mantenido en su posicionamiento respecto a la respuesta de Soteras.