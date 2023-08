El Govern cree que la propuesta de Feijóo a Sánchez se hace "contra Cataluña"

La consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado este miércoles que la propuesta del popular Alberto Núñez Feijóo al socialista Pedro Sánchez se hace "contra Cataluña y el independentismo catalán".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, que facilite su investidura para una legislatura de dos años, prorrogables, para afrontar seis pactos de Estado y después convocar elecciones generales.

Feijóo ha entregado esta propuesta por escrito a Sánchez en la reunión de cerca de una hora que ambos han mantenido en el Congreso de los Diputados y tras el no de los socialistas ofrecerá el mismo texto al resto de grupos -salvo EH Bildu- en su búsqueda de respaldo para ser elegido presidente, para lo que por el momento no le dan los números.

En rueda de prensa en Barcelona, tras la reunión que han mantenido el presidente catalán, Pere Aragonès, con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), Vilagrà ha sido preguntada sobre esa propuesta de Feijóo.

"Lo que pueda proponer Feijóo no nos interpela, porque no da ninguna respuesta a Cataluña. No tenemos nada que decir. Es una propuesta de acuerdo que se hace contra Cataluña y los independentistas, y sin resolver el conflicto entre Cataluña y España", ha dicho la consellera.