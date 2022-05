El Govern no se conforma con relevo en el CNI y se personará en la Audiencia

La Generalitat ha dejado claro que la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, no es "suficiente" y, entre otras medidas, ha pedido por carta a la Moncloa desclasificar documentos, además de que se personará como acusación particular en la Audiencia Nacional.

En rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha advertido de que "esto no va de gestos" ni de "cortar cabezas", por lo que el cese de Esteban "no lo resuelve todo, no cierra el tema y quien piense así, se equivoca. No es suficiente" ni "la única respuesta necesaria al problema".

El Govern cree que se deben dar "todas las explicaciones" y, por ello, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha reclamado por carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, "aclarar" el espionaje y "depurar responsabilidades", además de exigir "la desclasificación de las presuntas autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones del presidente catalán", y acceder a los contratos del CNI y otras agencias estatales con NSO Group u otras empresas que ofrecen sistemas como Pegasus o similares.

Asimismo, la Generalitat se personará como acusación particular en las causas abiertas en la Audiencia Nacional y en el juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, para así "tener acceso a información de primera mano" sobre el caso de espionaje, ante la "opacidad" del Gobierno.