El Govern confía en tener acuerdo de Presupuestos de 2024 en "las próximas semanas"

Plaja afirma que "si el Hard Rock es una realidad no costará ni un euro de los Presupuestos"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que el Ejecutivo catalán confía en que haya acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2024 "en las próximas semanas", y ha afirmado que las negociaciones con los grupos parlamentarios se están llevando a cabo con muchísima discreción, textualmente.

En rueda de prensa este martes, junto con el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz ha explicado que el martes pasado el Consell Tècnic aprobó el proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2024, por lo que será ratificado en las próximas semanas por el Govern.

"Confiamos en que, en el momento que tocará llegar al Govern (la ley de acompañamiento), ya tengamos cerrado este acuerdo", ha augurado Plaja sobre un posible acuerdo con los grupos parlamentarios para las cuentas de 2024.

La portavoz ha subrayado que el Govern "no se plantea que los Presupuestos no sean una realidad y no se saquen adelante", y ha insistido en que las negociaciones siguen avanzando y se alargarán durante las próximas semanas.

HARD ROCK

Preguntada por si el Govern renunciará al proyecto de ocio Hard Rock en Tarragona después de que los comuns lo reclamen como condición para acordar unas nuevas cuentas, Plaja ha argumentado que el Ejecutivo catalán "cumple con los acuerdos y la palabra dada y se cumplirán todos".

Así se ha referido al acuerdo presupuestario de los comuns y también al extrapresupuestario sobre el Hard Rock al que llegaron con el PSC: "Lo hemos dicho siempre, que si se hace solo se puede hacer bien. Se tienen que tener en cuenta todas las derivadas urbanísticas y ecológicas", y ha añadido que aún hay gestiones administrativas en curso.

"Si el Hard Rock es una realidad no costará ni un euro de los Presupuestos de este año ni del año pasado", ha subrayado la portavoz de la Generalitat.

EL PDU Y EL INFORME AMBIENTAL

En concreto, los comuns han fijado como línea roja la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock, a lo que Mascort ha respondido que el PDU no corresponde al Govern aprobarlo: "Hacemos el informe sectorial, se está trabajando en el informe", ha dicho en referencia al informe ambiental, que ha avanzado que llegará en unas semanas o un mes.

Mascort ha asegurado que no conoce el contenido de este informe técnico, y ha sostenido que "si hay agua para hacer determinado proyecto, se podrá hacer, más allá de que guste o no guste", al ser preguntado por si cree que hay suficiente agua en Catalunya para poner en marcha un complejo como el del Hard Rock.