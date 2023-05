El Govern no comparte la opinión del Cercle sobre estancamiento: "La economía catalana va bien"

Plaja descarta ofrecer incentivos a empresas que dejaron Catalunya en 2017 para que vuelvan

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha expresado su desacuerdo con la nota de opinión que el Cercle d'Economia publicó este lunes alertando del estancamiento de la economía: "La economía catalana va bien".

"No creemos en el derrotismo ni compartimos el discurso que ha hecho el Cercle en las últimas horas", ha dicho en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu.

En la nota, el Cercle d'Economia aseguró que desde el inicio de siglo en Catalunya "ha habido un estancamiento absoluto del nivel de vida y un declive relativo respecto a España y Europa" y mostró su preocupación ante esta evolución.

Ante ello, Plaja ha destacado las "buenas" cifras de empleo en Catalunya y de inversión extranjera, y ha añadido que ni el Govern ni la Conselleria de Economía comparten la interpretación de los datos en que se basa el Cercle.

EMPRESAS QUE SE FUERON EN 2017

La portavoz también ha reprochado a la entidad que pidiera recuperar las condiciones económicas para que volvieran a Catalunya las empresas que se fueron el otoño de 2017.

"No había ningún motivo para sacar la sede social fuera de Catalunya y sigue sin haber motivos concretos para decirles que vuelvan, porque no tenemos conocimiento de cuáles son esas empresas más allá de las que lo dijeron", ha añadido.

También ha rechazado ofrecer "incentivos a las empresas que por uno u otro motivo trasladaron la sede fuera", algo que cree que sería injusto para las que se quedaron en Catalunya.

RODALIES

Sobre la avería en Rodalies que afectó a la R2 sur, que vuelve a funcionar con normalidad, Plaja ha lamentado que "han pasado tres semanas" y siguen sin saberse las causas del siniestro en la estación de Gavà (Barcelona).

"No solo no se han podido determinar las causas exactas de los problemas de servicio sino que no se ha permitido a la Generalitat poder investigar por su cuenta y determinar qué ha pasado", ha reiterado la portavoz.

Y ha asegurado que mientras no se produzca un traspaso de las competencias de Rodalies, la Generalitat seguirá reclamando al Gobierno que ejecute "el 100%" de las inversiones en los trenes.