Govern de Cataluña ve "absurdo" que Junts no apruebe reforma delito sedición

La consellera de la Presidencia del Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà, defiende este domingo la reforma del Código Penal en lo referente al delito de sedición y consideraría "absurdo" y "surrealista" que Junts per Catalunya no lo aprobara, a la vez que no ha descartado el apoyo de ERC a los Presupuestos del Estado.

En una entrevista con el diario Ara, Vilagrà ha recordado que hace semanas que su partido negociaba con el Gobierno esta reforma, y "ahora llevamos los frutos de esta mesa. Unos frutos sustanciales en la línea de poner fin a la represión que el Estado español ha ejercido sobre los independentistas".

Ha remarcado que este no es el Código Penal que ERC tiraría adelante, pero "sí que estoy muy satisfecha porque hace una semana o dos, o un mes, nadie habría dicho que Esquerra conseguiría derogar este delito. La mayoría de las personas lo consideraban imprescindible, querían la derogación. Esto es lo que la ciudadanía de Cataluña quería y lo hemos conseguido".

El cambio, a su juicio, ha sido posible después de que el Consejo de Europa y las Naciones Unidas apuntaran que "había unos delitos en el Estado español que no tenían parangón en Europa, que se tenían que eliminar. No reformar, si no eliminar, y, por tanto, ha sido posible en el marco de una negociación".

Preguntada sobre si este hecho garantiza el apoyo de los republicanos a los presupuestos, Vilagrà ha respondido que "lo que estamos haciendo es negociar carpetas. Desde el escudo social a una reactivación económica que conviene en muchos sectores. Este es el paquete negociador. Si esto nos satisface, si es bueno para Cataluña, si conseguimos unos resultados tangibles también en este campo, obviamente facilitaremos los Presupuestos del Estado. Es una negociación todavía abierta".

En cuanto a la postura de Junts a la reforma del Código, la consellera de la Presidencia cree que lo tienen que "leer bien y verán el gran cambio sustancial. No a golpe caliente o con prisas, sino con rigor. Creo que el salto es brutal. No contaba con ello prácticamente nadie, que pudiéramos derogar este delito, y nos parece positivo. No solo para las personas juzgadas, no solo para los exiliados, sino también para otras personas pendientes de juicio".

Por todo ello, "me parecería absolutamente absurdo que la derogación de la sedición, la que condenó a nuestros líderes políticos, y con muchas personas todavía pendientes de juicio, Junts no la aprobara. Me parecería bastante surrealista".

Además, en su opinión, con esta modificación, "nos estamos preparando para que el Estado nunca más nos pueda reprimir con la dureza con que se reprimieron a los presos independentistas en aquel momento", en referencia a los hechos de 2017.