Govern, "cabreado" por falta de respuestas: "La legislatura pende de un hilo"

La consellera de Presidencia de la Generalitat y dirigente de ERC, Laura Vilagrà, ha advertido al Gobierno de que "la legislatura española pende de un hilo" ante sus respuestas "insuficientes" sobre el espionaje político, sobre todo tras la reunión de ayer, de la que el Govern salió "muy cabreado".

Así lo ha asegurado hoy en declaraciones a Rac1, tras la reunión de ayer domingo en el Palau de la Generalitat con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien anunció cuatro medidas para "esclarecer" las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas, entre ellas abrir un "control interno" del CNI, "desclasificar" documentos y constituir en breve la Comisión de Secretos Oficiales.

Un encuentro de dos horas en el que, según la consellera, el Gobierno estaba "más preocupado por perder apoyos parlamentarios" y "quedaron muchas incógnitas por desvelar". "No podemos estar satisfechos de la reunión", ha admitido.

"Salimos muy cabreados, esta es la palabra, porque no tuvimos las respuestas adecuadas de lo que ha pasado y lo que pasará", ha reconocido Vilagrà, que ha advertido de que "no basta" con esas cuatro medidas anunciadas. "No nos dio la sensación de que quieran que se sepa todo", ha agregado.

Insistiendo en que el Govern "quiere llegar hasta el final y que dimitan los responsables" del espionaje, Vilagrà no ha querido concretar si ERC retirará el apoyo parlamentario al Gobierno, pero sí ha lanzado una advertencia clara: "No podemos negociar ni hablar con quien nos espía".