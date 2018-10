Govern balear dice que nadie quedó desatendido en la riada por colapso de 112

LLUVIAS MALLORCA

La portavoz del Govern balear, Pilar Costa, ha asegurado hoy que ninguna víctima de la riada del Llevant de Mallorca del 9 de octubre quedó desatendida por la superación de la capacidad de respuesta del servicio telefónico de emergencias 112.,"Una vez se recibe el alud de llamadas (...) hay un momento punta en que no se pueden atender todas", lo cual no quiere decir que estas personas no fueran asistidas por los equipos desplazados hasta los núcleos de población afectados p