El Govern avisa de que un diálogo con el Gobierno debe "pasar por la figura del relator"

"No puede haber diálogo si no hay garantías", ha zanjado Calvet

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha reiterado este miércoles que la apertura del diálogo con el Gobierno que exigen para avalar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo central "tiene que pasar por la figura del relator".

Lo ha dicho en rueda de prensa tras participar en la quinta comisión bilateral entre el Govern y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que ha compartido con la alcaldesa de la localidad, Núria Marín, tras reiterar que el punto de partida para iniciar ese diálogo tiene que ser la declaración de Pedrables del 20 de diciembre de 2018.

Calvet, que acudía en sustitución de la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que pasa por un proceso gripal, ha recordado que ese es el último acuerdo al que se llegó cuando las dos partes se sentaron por última vez en la mesa de diálogo, aunque ha subrayado que "han pasado muchas cosas desde entonces, como la sentencia del 1-O y tiene que aflorar que hay presos políticos y exiliados".

En esa declaración se acordó incluir la figura de un relator, lo que generó una polémica que acabó provocando el fracaso de aquella declaración, y preguntado por si esa figura es indispensable para contentar a la Generalitat, ha respondido: "El diálogo y la negociación tienen que tener garantías y las garantías en todo momento tienen que pasar por la figura del relator".

DECLARACIÓN DE LA LLOTJA DE MAR

Asimismo, se ha referido a la declaración de la Llotja de Mar firmada por todos los partidos independentistas catalanes, vascos, gallegos, valencianos y baleares, que defiende el derecho a la autodeterminación de estos territorios como "una causa justa".

Aquella declaración fue suscrita el 25 de octubre de este año por ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, Demòcrates, la Crida Nacional per la República, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana, República Valenciana, Més per Mallorca y Més per Menorca, todos menos el PNV que no participó en el encuentro.

Así, para el diálogo con el PSOE y con Unidas Podemos que han firmado un preacuerdo de investidura, el Govern se circunscribe a la declaración de Pedralbes con el relator, por la que ambas administraciones coincidían en la existencia de un conflicto en Catalunya y se comprometían a solucionarlo a través del diálogo.

Además de reconocer que había un conflicto y que la solución pasaba por la política basándose en el diálogo y la negociación, se subrayaba la necesidad recibir un amplio apoyo de la sociedad catalana y que, si era necesario, "se precisaba del acompañamiento de terceros para facilitar el diálogo", lo que después se conoció como la figura del relator, que el Ejecutivo de Torra insiste en incluir.

"No puede haber diálogo si no hay garantías, si no hay un seguimiento de lo que se habla y de la implementación" de lo que se acuerda, ha insistido el conseller de Territorio y Sostenibilidad.

Así, la declaración de la Llotja apela, según al conseller, a los partidos independentistas firmantes y a su actuación política en la Cortes, más que al Gobierno central.