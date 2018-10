El Govern asegura que Baleares otorga las ayudas al comedor "necesarias" para los alumnos

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha señalado este martes que Baleares otorga las ayudas al comedor "necesarias" para los alumnos y ha asegurado "desconocer" qué metodología ha utilizado la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) para afirmar que los menús escolares baleares son los más caros.

"Desde el primer momento hemos hecho un aumento en las ayudas para el comedor, hemos incrementado el número de usuarios y el número de comedores escolares", ha explicado durante el pleno de este martes.

March ha hecho estas declaraciones en respuesta a la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Mixto Salvador Aguilera sobre un estudio de la Ceapa que afirma que los menús escolares de Baleares son los más caros de España.

Asimismo, el conseller ha asegurado "respetar" el estudio de la Ceapa pero ha señalado que no puede opinar o explicar las razones que ha tenido la Confederación para hacer estas afirmaciones. "No sé qué metodología han utilizado y no puedo entrar en profundidad", ha añadido.

No obstante, ha explicado que para hacer estas afirmaciones hay que tener en cuenta si "el precio incluye monitores o no" ya que, según ha señalado, "cada 15 niños tiene que haber un monitor y la Conselleria ha hecho un esfuerzo para que las ayudas estuviesen claras en septiembre".

Por último, ha destacado que "desde el primer día se creó un fondo de emergencia social para ayudar a que las familias tuviesen las ayudas necesarias y la alimentación necesaria para sus hijos".

Según el estudio de la Ceapa, Baleares se ha convertido en la región con el precio medio del menú escolar más elevado de España, tras incrementarse un 11 por ciento y alcanzar los 6,5 euros, una cifra que superan algunos centros de Navarra, donde los precios oscilan entre los 5,5 y 6,8 euros. En ambas comunidades autónomas este importe incluye el coste de los monitores del comedor.

En el resto de las comunidades autónomas, el precio oscila entre los 4 y 5 euros, y en algunas como Cantabria, Castilla y León o Galicia son los centros los que lo deciden el coste, dentro de los límites de precios máximos que impone la administración regional.