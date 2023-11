Govern asegura que no abordará "en el corto plazo" eliminar el requisito del catalán en la función pública

Costa asegura que hay quien debería pedir perdón a personas como Álvaro Gijón, "vilipendiadas, machacadas y sometidas a la pena del telediario", en referencia a la sentencia de Penalva y Subirán

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no abordará "en el corto plazo" la eliminación del requisito de catalán en el acceso a la función pública, aunque lo ha hecho insistiendo en que la cuestión no está, en esos términos, en el acuerdo de legislatura suscrito por PP y Vox.

Al mismo tiempo, ha señalado, sobre esto, que no teme que el debate de una moción de Vox sobre el catalán en la opinión pública vaya a influir en la tramitación de los Presupuestos autonómicos.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha recordado que la moción de su socio de investidura se ciñe literalmente a uno de los puntos del acuerdo por lo que no plantea ningún problema para su apoyo por parte del PP.

La moción y el acuerdo recogen que "se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública".

Sobre esto, el portavoz del Govern ha insistido en que las medidas en esta materia se irán impulsando a lo largo de la legislatura, no en el corto plazo, y ha asegurado que el acuerdo no implica la eliminación total del requisito de catalán en el conjunto de la función pública. "No lo dice en ninguna parte", ha añadido.

Por otra parte, Costa ha afirmado, en referencia a la sentencia que ha condenado a Manuel Penalva y Miguel Subirán, que hay personas, no ha concretado nombres, que deberían pedir perdón a quienes "vilipendiaron y machacaron ante la opinión pública y sometieron a la pena del telediario", como el expolítico del PP Álvaro Gijón.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Antoni Costa ha hecho hincapié en que la sentencia pone de manifiesto "la importancia de respetar la presunción de inocencia".