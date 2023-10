El Govern afea el acto de Sumar sobre la amnistía: "No contribuye a la negociación"

La consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha afeado a Sumar su acto de este martes en Barcelona para presentar su informe jurídico sobre una ley de amnistía, al considerar que dicho evento público "no es la mejor manera de contribuir a una negociación" que debe ser "discreta".

Sumar presenta este martes por la tarde en Barcelona su informe de expertos jurídicos sobre una eventual amnistía de los protagonistas del procés, que servirá de base a la propuesta legislativa que impulsará Yolanda Díaz, aunque Pedro Sánchez ha dejado claro que esa propuesta no es la del PSOE.

"No me parece que la mejor manera de contribuir a la negociación sea hacer un acto público sobre una propuesta que se está negociando discretamente", ha afirmado Vilagrà en rueda de prensa. "Yo no lo hubiera hecho, pero cada uno toma sus decisiones".

En una comparecencia tras la reunión semanal del Consell Executiu catalán, en el Palau de la Generalitat, la número dos del Govern ha sugerido en todo caso que todas las propuestas son "bienvenidas", pero ha dejado claro que el Ejecutivo de Pere Aragonès centra la negociación en los socialistas.

"La negociación la hacemos con el PSOE. Es a quien tenemos que arrastrar hacia una ley de amnistía, que damos por hecho, porque el 1-O no fue delito", ha aseverado, apuntando que es una cuestión ya "negociada y pendiente de detalles técnicos".

Vilagrà se ha mostrado optimista por el hecho de que por primera vez el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, verbalizase el concepto de la amnistía en una intervención pública. "Sí que parece que hemos arrastrado al PSOE a la amnistía".

Ha recordado asimismo que la amnistía es solo una de las carpetas de la negociación, junto a la referente al "abordaje del conflicto político y la autodeterminación", como también la del traspaso de Rodalies o la necesidad de más recursos económicos para Cataluña.

Pero ha vuelto a recetar discreción en esas conversaciones: "No explicaremos detalles de la negociación, porque la pondría en peligro. Al mismo tiempo, hemos de ser exigentes con un Gobierno que a menudo no ha cumplido con Cataluña".