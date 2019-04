Govern acusa a Sánchez de querer llevar al TC las pagas de los funcionarios

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, ha denunciado que el Gobierno "amenaza" con llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto de la Generalitat sobre el retorno de las pagas de los funcionarios catalanes para poder así "invalidarlo".

En un comunicado, el departamento que dirige Puigneró ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado un requerimiento al Govern "para abrir un procedimiento de negociación sobre el retorno de las pagas extras a los funcionarios de 2013 y 2014", una medida que sería previa al recurso ante el TC.

Según el conseller, el ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Meritxell Batet, argumenta que se han detectado en el decreto ley 3/2019 del Govern "determinadas discrepancias" en relación a los artículos 1 y 2, y para evitar el recurso ante el Constitucional abre la puerta a un camino de "cooperación".

Este decreto ley da cumplimiento a un acuerdo de la Mesa General de la Función Pública entre el Govern y los sindicatos en relación al retorno de las pagas pendientes del 2013 y el 2014.

"El señor Pedro Sánchez dice no a un referendo, dice no a la autodeterminación y ahora dice no a las pagas extras de los trabajadores de la Generalitat de Catalunya", ha asegurado Puigneró, que se pregunta a continuación: "¿Este es el voto útil del PSC?".

Por su parte, el vicrepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha denunciado en su cuenta de Twitter que "el PSOE hace lo que no se atrevió el PP y quiere impugnar ante el TC el pago de las pagas extras pendientes a maestros, médicos, mossos y trabajadores públicos".