El Govern acusa al Gobierno de ir "tarde y mal" con la oficialidad del catalán en la UE

(Actualiza la NA2152 con más declaraciones de Plaja)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha reprochado este martes al Gobierno central que no haya "cumplido" con su compromiso y el catalán no sea todavía oficial en la Unión Europea (UE), después de que los países de la UE hayan aplazado la decisión sobre su oficialidad.

"Hoy se tendría que haber oficializado el uso del catalán y no ha sido así, y si no ha sido así es porque el Gobierno ha hecho el trabajo tarde, mal y a contrarreloj. Parece que 40 años de reivindicaciones no han sido suficientes. Los compromisos son para cumplirlos, y este no se ha cumplido", ha asegurado Plaja en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat al término de la reunión del Consell Executiu.

La UE ha decidido aplazar la aprobación, que requiere unanimidad, ya que varios países han pedido aclarar sus dudas legales, financieras y operativas sobre la medida, pero no ha habido ningún veto" y se ha decidido el "despliegue primero con el catalán y luego con las demás lenguas", según ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Tras el resultado de la reunión de hoy, Plaja ha urgido al Gobierno a que "acelere al máximo" la oficialidad del catalán en la Unión Europea, y ha advertido de que no va de "argumentos jurídicos", sino de "política".

"Se ha dado un paso más, pero no estamos donde tendríamos que estar. La única responsabilidad de que el catalán sea oficial es del Estado. No se ha pasado de esta fase de compromiso", ha dejado claro Plaja, que ha indicado que no se trata de una petición "sobrevenida" sino de una reivindicación histórica.

Con todo, la portavoz del Govern se ha mostrado convencida de que se podrán superar "todos los escollos que pueda haber" para la oficialidad, aunque ha lamentado que hoy no se pueda hacer la "celebración" que esperaban: "Que la oficialidad del catalán esté encima de la mesa lo celebramos, pero no sirve de nada".

La portavoz del Govern no ha querido aclarar hasta qué punto afectará a las negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el resultado de la reunión de este martes: "Esperamos que el Gobierno sea capaz de reagendar el tema", ha indicado.

EL GOVERN CELEBRA EL USO DEL CATALÁN EN EL CONGRESO

Por otro lado, Plaja ha celebrado que el catalán se pueda usar en el Congreso de los Diputados, un "paso adelante" para "revertir una de tantas anomalías democráticas", a la par que ha advertido de que el Govern continuará exigiendo al Estado que incorpore el catalán en todos los circuitos.

Este martes, por primera vez en la historia, los diputados han hecho uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, coincidiendo con el pleno que tramita la reforma del Reglamento para que se puedan emplear catalán, euskera, gallego o aranés en la Cámara Baja.