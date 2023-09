El Govern acusa al Gobierno de ir "tarde y mal" con la oficialidad del catalán en la UE

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha reprochado este martes al Gobierno central que no haya "cumplido" con su compromiso y el catalán no sea todavía oficial en la Unión Europea (UE), después de que los países de la UE hayan aplazado la decisión sobre su oficialidad.

"Hoy se tendría que haber oficializado el uso del catalán y no ha sido así, y si no ha sido así es porque el Gobierno ha hecho el trabajo tarde, mal y contrarreloj. Parece que 40 años de reivindicaciones no han sido suficientes. Los compromisos son para cumplirlos, y este no se ha cumplido", ha asegurado Plaja en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat al término de la reunión del Consell Executiu.

La UE ha decidido aplazar la aprobación, que requiere unanimidad, ya que varios países han pedido aclarar sus dudas legales, financieras y operativas sobre la medida, pero no ha habido ningún veto" y se ha decidido el "despliegue primero con el catalán y luego con las demás lenguas", según ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Por contra, Plaja ha celebrado que el catalán se pueda usar en el Congreso de los Diputados, un "paso adelante" para "revertir una de tantas anomalías democráticas", a la par que ha advertido de que el Govern continuará exigiendo al Estado que incorpore el catalán en todos los circuitos.