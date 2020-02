El Govern no actuará en los cortes de tráfico por el procés hace 130 días

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha defendido este jueves que "si no hay riesgo para las personas o los bienes" en los cortes de la Avenida Meridiana de Barcelona no se puede "hacer nada", puesto que a su departamento no le corresponde "juzgar si es un abuso o no", sino velar por el cumplimiento de la ley.

El Ayuntamiento de Barcelona pidió ayer al departamento de Interior de la Generalitat que prohíba los cortes en la Meridiana, una de las vías de acceso a la ciudad, que grupos independentistas llevan a cabo diariamente desde el pasado 14 de octubre en contra de la sentencia del 'procés'.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, declaró que "la ciudad está harta" de las molestias y perjuicios que causan estos cortes y que, tras los episodios de tensión y violencia registrados en los últimos días, "esto se ha de acabar".

Además, para Batlle, estos cortes de tráfico, en los que a veces participan menos de 20 personas, son "un uso abusivo del derecho de manifestación", que "hipoteca" a efectivos de los Mossos y de la Guardia Urbana durante horas.

Batlle, así, insistió en reclamar al departamento de Interior, que es el que tiene las competencias, que "ponga límite" y, como mínimo, desplace las protestas a lugares donde causen menos perjuicios, como le viene pidiendo el consistorio barcelonés desde hace meses sin resultados.

En declaraciones a RAC1, el conseller de Interior ha subrayado que se limitan a cumplir la ley y que "no pueden hacer nada", porque no hay "riesgo para las personas o para los bienes":

"A nosotros no nos corresponde juzgar si es un abuso o no. Solo mirar si se cumple la ley, y esta se cumple. Lo que hace Interior es cumplir la legislación y no podemos hacer otra cosa", ha argumentado Buch, y ha recordado la Constitución protege el derecho de reunión y de manifestación.