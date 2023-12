Gosálbez apuesta por incrementar caudales para "salvar" la Albufera y reclama "mayor implicación" al Gobierno

Afirma que el agua de la depuradora de Pinedo se podría "tratar" para enviarla al lago con "los niveles que marca la legislación"

El concejal de Devesa Albufera del Ayuntamiento de València, José Gosálbez, ha apostado por el incremento de caudales hídricos para "salvar" la Albufera, al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España una "mayor implicación" así como "el cumplimiento de lo acordado".

El edil ha visitado este jueves el embarcadero municipal, el Racó de L'Olla y el Parador de El Saler, donde ha podido constatar "la compatibilidad de la actividad humana con el cuidado y mantenimiento del medio ambiente", según han informado fuentes municipales.

Gosálbez ha considerado "evidente" que el estado actual de la Albufera "no solo no es bueno", sino que es "preocupante", por lo que ha instado a "solucionar" el presente escenario "de estrés hídrico". "Una situación compleja que no es la primera vez que ocurre y para la que hay que tener plan B, porque unos por otros la casa todos estos años se ha quedado sin barrer", ha lamentado.

El responsable municipal de Devesa Albufera ha apuntado que el agua de la depuradora de Pinedo se podría "tratar para hacerla entrar en el vaso con los niveles que nos marca la legislación medioambiental". "Existen varias formas", ha indicado, aunque ha subrayado que, "de momento, vamos a ir por esa vía, pero no descartamos instar al Ministerio para que cumpla lo pactado", ha avanzado.

Al respecto, se ha preguntado "de qué nos sirve que nos envíe agua --el Ministerio-- en mayo si la necesidad es para ya" y ha subrayado que el "problema principal es la falta de agua".

En este sentido, ha detallado que desde el consistorio contemplan "tres o cuatro escenarios", aunque ha admitido que el "más lógico" es "utilizar el que ya tenemos", lo que "pasa por recurrir al Gobierno central, es el máximo responsable de la planificación hídrica".

Por ello, además, ha exigido el Ministerio "inversiones, financiación e implicación" para "salvar y proteger de verdad" la Albufera, "uno de los tres humedales más importantes de España, junto a Doñana y el Delta del Ebro".