Gorrotxategi irá a primarias de Podemos a lehendakari con apoyo de Iglesias

La exdiputada y exsenadora de Podemos por Bizkaia Miren Gorrotxategi ha asegurado este miércoles que cuenta con el "respaldo" de Pablo Iglesias para presentarse a las primarias de Podemos Euskadi para designar a su candidata a lehendakari.

Gorrotxategi ha presentado en Bilbao su candidatura, denominada Zubiak (Puente), con el apoyo de los tres diputados vascos de Podemos (Roberto Uriarte, Pilar Garrido y Juantxo López de Uralde).

Esta plancha, que incorpora también candidatos para el cuerpo de lista al Parlamento vasco, es alternativa a la presentada por el sector oficial con el "tándem" formado por Rosa Martínez para la lehendakaritza y el secretario general Podemos Euskadi, Lander Martínez, para dirigir el partido.

Gorrotxategi, que fue senadora y diputada formando parte siempre de las listas de primarias encabezadas por Iglesias, ha asegurado que "por supuesto" que cuenta con el "respaldo" del secretario general y vicepresidente del Gobierno.

"No haría nada que no tuviera en cuenta su opinión, desde el inicio he ido de la mano de Iglesias y es de los primeros que ha sabido" que presentaría su candidatura, ha comentado. "No sé si la otra candidatura no cuenta con ese aval de Pablo", ha añadido.

La candidata ha apelado a la "unidad y la integración" dentro de Podemos Euskadi, así como con otros partidos y movimientos sociales de izquierdas, y ha explicado que ese es precisamente el motivo de que la candidatura se denomine Zubiak.

Gorrotxategi se ha mostrado "abierta" a negociar con el sector oficial una candidatura unitaria para estas primarias, pero ha apuntado que "corresponde" a Lander Martínez, como secretario general de la formación, dar el paso de organizar una reunión.

En cuanto a la posibilidad de que el lehendakari adelante las elecciones al 5 de abril, ha señalado que es una "sorpresa" y que a Podemos le "pilla un poco a contrapié" porque tendría que acortar las primarias para registrar sus candidaturas a tiempo.