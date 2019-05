Gonzalo Pons advierte a Batet que puede crear un precedente para Puigdemont

El candidato del PP a las elecciones europeas Esteban González Pons ha encendido este jueves "una luz roja y una alarma" y ha advertido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que está estableciendo un precedente al cual puede acogerse el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En declaraciones a los medios de comunicación en Salamanca antes de participar en un acto público en la ciudad de Béjar, el eurodiputado ha explicado que hasta ahora el Parlamento Europeo ha entendido que Puigdemont no puede acceder a la condición de diputado.

No obstante, ha resaltado que, si Batet se empeña en que "los presos que están sometidos a juicio pueden ser diputados, el Parlamento Europeo no encontrará ninguna justificación" para que el expresidente catalán "no lo sea".

González Pons ha subrayado que si la presidenta del Congreso de los Diputados "no defiende a España, el del Parlamento Europeo puede que no lo haga".

Por ello le ha pedido que sea consciente de que por quedar bien con Oriol Junqueras (ERC) "puede estar abriéndole las puertas del Parlamento Europeo a Puigdemont".

A su juicio, las decisiones que Batet está tomando, en alusión al informe que ha pedido sobre los diputados independentistas que están siendo juzgados, pueden "ser un precedente para que el Parlamento Europeo deje que Puigdemont sea eurodiputado y, si lo acaba siendo, el ridículo, la humillación y el riesgo para España son indescriptibles".

De darse esa circunstancia "sobre la suerte procesal o política" del expresidente catalán, "ya no decidiremos nosotros, sino 750 diputados de 28 países, con los extremistas de Gran Bretaña incluidos", ha agregado.