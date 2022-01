Gonzalo Hermida, el cantautor que busca "sacar la cabeza de la cueva" participando en el Benidorm Fest

Gonzalo Hermida lleva desde 2015 trabajando como compositor con artistas de la talla de Malú o Sergio Dalma. Menos conocida era su carrera como cantante, pero este 2022 está viendo su nombre en los carteles del Benidorm Fest, donde participa con su tema "Quién lo diría", con el que espera "sacar la cabeza de la cueva".

"Saco la cabeza, saludo un poco, y no sé si volveré a la cueva otra vez, no la voy a dejar nunca", explica Hermida en una entrevista con Europa Press. Y es que, este tipo "muy casero" se ha embarcado en una "montaña rusa muy grande" que a priori "daba mucho vértigo", la carrera a Eurovisión.

Pese a ser uno de los 14 aspirantes a representar a España este año en Turín, Hermida no se ve todavía en el escenario eurovisivo y prefiere pensar en el "corto plazo" para llegar al Benidorm Fest --que se celebra del 26 al 29 de enero-- "limpio", sin más involucración emocional que la de su canción.

Sin embargo, sí ha remarcado el "respeto y cariño" que está recibiendo por parte de los eurofans, e incluso los comentarios de quienes no le ven en Turín: "Hay opiniones muy bonitas y muy sinceras, gente que me dice que ama la canción y que la va a incluir en su 'playlist' aunque no la vea para Eurovisión porque ya están cansados de baladas".

Y es que "Quién lo diría" es una balada a piano y cuerda dedicada a los reencuentros. "Siempre en el fondo queda algo, aunque cambies de zapatos, siempre hay algo ahí", "pero quédate, por si acaso quédate, por si acaso nos besamos sin querer", reza la letra, que compuso junto a su "maestro" David Santisteban y con la que acabaron "emocionadísimos".

En un principio, la canción no estaba pensada para Benidorm, y de hecho, ni siquiera la iba a cantar Hermida. Presentó la canción como compositor, pero ante la falta de un cantante adecuado para ella, se lanzó "al turrón". "Ni cinco minutos" le costó decidirse.

El tema trata este "reencuentro tan intenso", que por edad ni siquiera ha tenido tiempo de vivir, confiesa; de dos personas que se vuelven a cruzar tras muchísimo tiempo y que por fin vuelven a tener esa conversación pendiente. "Cuando digo 'besarnos sin querer' no estoy pensando en un beso, estoy pensando en volver a recordar eso que vivimos, por si acaso nos volvemos a tocar el corazón", explica.

"UN JALEO DE COJONES"

Acostumbrado a salir a escenarios de salas solo con su guitarra, Hermida confiesa que la puesta en escena de Benidorm le está pareciendo un "jaleo de cojones", porque va "un poco perdido en eso". No obstante, alaba al "maravilloso equipo de profesionales" de RTVE, con quien está trabajando de cara a Benidorm.

Trasladar la letra a la puesta en escena es uno de los puntos principales de la actuación, para lo que plantea "cantarla con todo el sentimiento" para emocionarse él mismo. "Al final me la estoy autotransmitiendo a mí", señala. Por ello, pese a que se define como "muy autoexigente", si la actuación cumple con sus "patrones de emoción" se sentirá orgulloso, sin importar el resultado.

De Benidorm espera sacar una "vivencia muy bonita" que le ayude a propulsar su nuevo EP --que incluirá esta canción-- y su gira de conciertos, que vendrán este 2022. Para este año, sus planes "dependen de lo que pase en enero", pero de momento tiene previsto un viaje a Los Ángeles para componer y encontrar nueva música.

Y es que para Hermida, el Benidorm Fest va a suponer una lanzadera a su carrera como cantante. ¿Da vértigo? "Podría decir que sí, pero eso sería esconderse. En el fondo de mi corazón hay una llamita que me dice 'cántala tú, ¿por qué no la vas a cantar tú?'".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin embargo, sí reconoce: "No sé si valgo para aguantar la presión que aguantan los artistas de primer nivel y la presión mediática. No sé si sirvo, es una cosa que me crea dudas, porque soy como quien dice, muy bohemio y voy a mi rollo". "Me encanta componer y escribir, es mi trabajo y en él pongo toda la emoción, pero cantar también me emociona", agrega.

"UN AGUA MUY RICA"

De cantautores está llena la industria musical española, pero Hermida no piensa en huecos. "Todo el mundo tiene su público", remarca, al tiempo que incide en que "no tiene prisa" por su carrera como cantante. Y es que se define como fan de compositores como Manuel Alejandro o Armando Manzanero, "que cantan sus canciones cuando les apetece y cuando quieren sacar un disco".

Al final, "los cantautores están transmitiendo una canción bonita", y en el caso de España, "todos han bebido del mismo agua". Y es que, aunque ve "mucho parecido" entre los artistas "de primera liga que llenan estadios", considera que eso es lo "bonito" de la música española. "Venimos de un agua muy rica", agrega.

Ese agua que también pasa por su estudio, su "cueva", que "no va a dejar nunca". "Siempre estoy en el estudio, saliendo a cantar mis canciones porque al final yo soy músico, a mí me emociona la música", concluye.