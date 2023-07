González (PP), tras el 23J: "Cuando el Partido Popular gobierna, la gente lo agradece más"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, se ha mostrado "muy orgulloso" y "contento" tras los resultados de las elecciones generales del 23J y, a su juicio, es una muestra de que "cuando gobierna el PP, la gente lo agradece más que cuando lo hace el PSOE".

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de los populares onubenses ha subrayado que en su formación están "muy satisfechos, muy orgullosos y muy contentos" con los resultados de las elecciones generales en la provincia de Huelva, ya que fue la fuerza política más votada, "por tercera vez de manera consecutiva en unos comicios", tras las locales y las autonómicas.

"Eso significa la tendencia de consolidación del Partido Popular como fuerza política mayoritaria en nuestra provincia. Y eso es síntoma del trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años y, por supuesto, también de la labor que están realizando nuestros compañeros en las distintas administraciones", ha valorado.

Al respecto, ha señalado que "se nota que cuando el Partido Popular gobierna, la gente lo agradece más que cuando lo hace el Partido Socialista", porque "siempre trabajamos mirando los intereses generales de los ciudadanos y de los municipios, de las comarcas, de las comunidades autónomas o del país, del conjunto de la sociedad, en definitiva".

"Centrándonos en las elecciones generales, muy satisfechos porque casi hemos duplicado el número de votos con respecto a las anteriores elecciones generales, donde teníamos cuarenta y nueve mil votos, y hemos pasado a noventa y tres mil cuatrocientos votos, además, siendo la única fuerza política que ha incrementado sus representantes en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, y, por tanto, la tendencia está ahí", ha explicado.

En este sentido, González se ha comprometido a que los diputados y senadores, "independientemente de quién vaya a ser el presidente del Gobierno de España, esperemos que sea el que han elegido los españoles, Alberto Núñez Feijóo, van a estar todos los días peleando por lo que esta provincia se merece y le han negado en estos últimos cinco años".

ESCENARIO ABIERTO

Ante la posibilidad de bloqueo o posible repetición de elecciones, si ningún candidato consiguiera la mayoría suficiente, el presidente de los populares onubenses ha advertido que sería "más paralización" para una provincia que "ya ha estado paralizada estos cinco años porque los socialistas no han hecho ni una sola obra de inversión importante en la provincia en los últimos cinco años".

"Yo en muchas ocasiones he retado a los dirigentes socialistas de la provincia para que me dieran una sola obra de infraestructura importante que haya hecho Pedro Sánchez en Huelva en los últimos cinco años. Todavía estoy esperando a que me contesten. Pero lo peor es que esos años en blanco han contado con la complicidad y el amparo de los dirigentes socialistas en Huelva", ha enfatizado.

RESULTADO DE LAS MUNICIPALES

Por otro lado, González también ha realizado un balance de los resultados de las elecciones locales del 28M, donde, a su juicio, "se ha confirmado que la gente cuando prueba los gobiernos del Partido Popular se quedan con ellos".

En este sentido, el popular ha destacado que no solo se han mantenido las alcaldías donde ya gobernaban, sino que han crecido "cuantitativa y cualitativamente", porque "hemos pasado de 13 a 31 alcaldías, casi triplicando el número de alcaldes en la provincia".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y cualitativamente porque hemos sido capaces de encontrar a los mejores hombres y mujeres para encabezar la lista del Partido Popular en cada uno de los municipios de la provincia. Hombres y mujeres con un solo interés, trabajar y dejarse la piel por sus vecinos y por sus municipios y ese es el ADN del Partido Popular, trabajar siempre por el interés general de la ciudadanía y poner en un segundo plano, tercero o cuarto, los intereses partidistas y personales", ha valorado.

Por ello, ha remarcado que esa es la "gran diferencia que hay ahora mismo con el Partido Socialista", porque cuando los socialistas llegan a una administración, "lo primero que hacen es coparla de dirigentes de su formación política y dejan a un lado el interés general de los ciudadanos".

"Por tanto, el PSOE cuando gobierna siempre antepone el interés personal de sus dirigentes y de su partido. Y en un tercer lugar va el interés general de la ciudadanía. Esa es la gran diferencia y eso lo está visualizando la gente. De ello, estos resultados", ha agregado.

Asimismo, ha afirmado que "lo más importante" de estos resultados es que "hemos hecho historia con la consecución de la Diputación tras 40 años y el PP la gobernará en esta legislatura".