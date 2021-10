González: "Siempre he sido moderado, salvo en una cosa: me repugnan los tiranos de cualquier signo"

El ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Felipe González, ha sido junto al expresidente Rodríguez Zapatero uno de los intervinientes en la segunda jornada del 40º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero que se celebra en Valencia .

Durante su discurso, González ha dejado claro que durante toda su vida ha sido una persona moderada salvo cuando se trata de oponerse a los tiranos, sean del signo que sean.

#EnDirecto | Felipe González: "Yo he sido siempre moderado, salvo en una cosa: me repugnan los tiranos de cualquier signo"





Felipe González ha estado precedido en el atril por José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos expresidentes habían protagonizado uno de los momentos que va a dejar este Congreso socialista, el abrazo que les ha dado el presidente del Gobierno y actual secretario general del PSOE Pedro Sánchez. Un abrazo que se analiza como una tregua entre las corrientes actuales dentro del partido.

?? Los exsecretarios generales del PSOE llegan al #40CongresoPSOE



?? Los exsecretarios generales del PSOE llegan al #40CongresoPSOE

Felipe González ha pedido a Pedro Sánchez que "construya un gran partido que represente a la sociedad", estimulando que se pueda expresar libremente los críticos. El ex presidente del Gobierno se ha mostrado orgulloso de ser "de los pocos que quedan" de la generación del "régimen del 78", "es más, me gustaría que se inventara un premio para podérselo dar al inventor de la frase, aunque estoy seguro de que no nos ayuda su intención, pero sí su torpeza".

Felipe González pide a @sanchezcastejon que estimule la libertad de "expresarse críticamente". "Así se construye un gran partido que representa a la sociedad".





Respecto al Congreso, Pedro Sánchez dará a conocer, este sábado la composición de su renovada Ejecutiva para afrontar la nueva etapa del partido.

"Unidad", "unidad", "unidad" son las palabras que más repiten los dirigentes socialistas en sus conversaciones con los periodistas en la Feria de Valencia. El ala socialista del Gobierno se ha volcado por completo para sacar pecho también de su gestión y de la socialdemocracia como la receta correcta, a su juicio, para salir de la crisis del coronavirus.