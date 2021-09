González y Rajoy unen sus voces para reclamar un acuerdo que renueve el CGPJ

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy han apelado a sus respectivos partidos a superar la falta de diálogo y ser capaces de llegar a acuerdos en asuntos de Estado como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales.

González y Rajoy han protagonizado un cara a cara durante hora y media en la tercera edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en el que, en un ambiente distendido y con bromas entre ellos, han repasado la situación política y económica de España y han defendido su libertad de opinar frente a la proliferación de "Torquemadas" en España.

La necesidad de recuperar el diálogo para llegar a acuerdos al menos en los grandes temas de Estado y en la renovación de los órganos constitucionales ha sido uno de los hilos conductores de sus palabras.

González ha reivindicado el "régimen del 78" que ha dicho que logró pactar un marco de convivencia con una Constitución que no excluía a nadie, y ha considerado que el acuerdo es "muy necesario".

Por su parte, Rajoy ha abordado la falta de consensos lamentando que exista un "dialogo de sordos" y recalcando que es necesario conseguir acuerdos y hacer esfuerzos por lograrlos.

"Hace falta un mínimo de entendimiento", ha subrayado el exlíder del PP para enumerar después asuntos que adolecen de ello como la lucha contra la pandemia, Cataluña, los fondos europeos o la renovación de los órganos constitucionales.

Ante el bloqueo en la renovación de estos órganos, el expresidente socialista ha dicho que no puede mantenerse esa situación y que, en alusión al PP, "los que se llaman a sí mismos constitucionalistas" han de ser muy cuidadosos de que la Constitución funcione.

"El incumplimiento flagrante del mandato constitucional tiene consecuencias difíciles de calcular desde el punto de vista de la seguridad jurídica", ha precisado.

Rajoy ha señalado que él no echa la culpa "a unos u otros" de lo que está ocurriendo, pero ha insistido en que debe lograrse un entendimiento que ha recordado que fue posible con él como presidente y teniendo mayoría absoluta.

Su identidad de criterio, aunque con algunos matices, la han expuesto también ante el diálogo del Gobierno con la Generalitat de Cataluña.

González lo ha avalado "siempre que tenga la seguridad, y hasta el momento no se ha demostrado lo contrario -ha puntualizado-, de que el diálogo se haga desde el respeto a la Constitución, no fuera de su perímetro".

En esa línea, ha proseguido que en la negociación acorde con la legalidad "no existe la amnistía ni la autodeterminación".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El expresidente del PP ha afirmado que podía suscribir esas palabras, aunque ha matizado que si le parece bien que se hable, no debe ser al mismo nivel y cualquier conversación debe "cuidar a todos los demás".

Para él, que los independentistas hayan rebajado el tono de sus demandas no es por el hecho de que haya una mesa de diálogo, sino porque, en alusión al 155, "han visto lo que sucede cuando se declara la independencia, que el Estado tiene instrumentos para defenderse y que se utilizan con el apoyo de los grandes partidos nacionales".

Sigue considerando Rajoy que no debe reformarse la Constitución, y González no se cierra a ello aunque reconoce que no existe en la actualidad el consenso necesario.

La presencia en el Parlamento de numerosos partidos han opinado los protagonistas del cara a cara que supone un obstáculo para los acuerdos, y Rajoy se ha mostrado claro partidario del bipartidismo.

Para el expresidente socialista, la política española está cada vez más dispersa y proliferan en ella los "inquisidores" en medio de "una crisis de achicamiento de las libertades que va acompañada de un acatetamiento de nuestra visión del mundo".

Una reflexión que llevó a Rajoy a ratificar que "florecen por doquier los Torquemada" en España y que quieren impedir que se pueda opinar libremente.

Los dos protagonistas del foro han pedido un buen uso de los fondos europeos, y en el repaso a la situación económica, González ha augurado un rebote con fuerza mientras que su interlocutor ha dicho ser "un prudente alegre" porque cree que pueden mejorar las cosas pero no lanzando mensajes de que la situación ya no es complicada.

Su opinión llevó a González a bromear, entre risas de Rajoy, que su pensamiento era "puro Confucio": "lo que va bien adóptalo, lo que va mal corrígelo y si algo va mejor que lo que tú haces -ha dicho-, cópialo".

El exdirigente gallego, que ha criticado el alto número de ministerios de Gobierno de Pedro Sánchez, ha coincidido con González en mostrar su tranquilidad ante la sucesión de Angela Merkel como canciller alemana y ha defendido que la UE dé un salto más en su integración.

Similar opinión han expresado igualmente ante la situación en Afganistán al considerar que ha sido un fracaso de Estados Unidos y de Europa.