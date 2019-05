González Pons: Lucha por la democracia europea también se libra en Venezuela

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha afirmado este jueves que lo mismo que en 1945 "la lucha por la democracia mundial se libró en Europa, hoy la lucha por la democracia europea también se libra en Venezuela", y en Nicaragua o en Cuba.

González Pons ha hecho estas declaraciones durante un acto por el Día del Europa, en el que ha afirmado que celebra esta fecha "con el corazón sobrecogido por los últimos acontecimientos en Venezuela", ya que esta noche el vicepresidente de la Asamblea nacional ha sido secuestrado "y probablemente a esta hora está siendo torturado".

"La libertad de los europeos no es verdadera libertad si no es compartida; la democracia de los europeos no es verdadera democracia si no es compartida", ha defendido González Pons, quien ha destacado que en Venezuela viven millones de europeos, pero también millones de americanos no europeos "que comparten nuestros valores".

Según ha señalado el portavoz, tras los acontecimientos de la última noche en Venezuela no puede "celebrar el Día de Europa con una sonrisa".