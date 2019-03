González Pons dice que nadie ha pedido tomar medidas contra eurodiputados de Fidesz para suspenderles del grupo

El vicepresidente primero del Grupo PPE y portavoz de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha aclarado que "nadie en el grupo parlamentario" ha pedido tomar medidas contra eurodiputados del partido del primer ministro húngaro, Viktor Orban, el Fidesz, para suspenderles o echarles.

El Partido Popular Europeo decidió hace seis días "suspender con efecto inmediato" la membresía del Fidesz por los ataques de Budapest contra la Unión Europea, en especial contra el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y aplazó una decisión final sobre su eventual expulsión hasta la evaluación del caso que hará un comité de expertos liderado por el exprimer ministro belga Herman Van Rompuy.

La suspensión del partido implica que Fidesz ya no puede participar en las reuniones del mismo, sus miembros no podrán asistir a las reuniones del PPE ni proponer candidatos a puestos en el partido, pero no tiene un impacto sobre el grupo parlamentario de la familia 'popular' en la Eurocámara.

"Si el partido llega a una decisión final tendrá consecuencias en el grupo parlamentario", ha explicado en rueda de prensa González Pons en la Eurocámara en Estrasburgo.

El dirigente popular ha recordado que el partido y el grupo tienen sus propios procedimientos para tomar decisiones y ha dejado claro que "nadie en el grupo parlamentario ha pedido por ahora tomar ninguna decisión" sobre los eurodiputados del Fidesz, aventurando que tras "cinco años trabajando juntos" y dado que se está "al final" de la legislatura "quizá el grupo no va a pensar sobre esto" a corto plazo.

"Veremos lo que ocurre en las elecciones y después de las elecciones (europeas). Por ahora nadie ha pedido ninguna decisión interna", ha zanjado.

Las normas en relación a los grupos permiten suspender o echar a eurodiputados pero sólo en relación a su trabajo en la Cámara, donde Fidesz mantiene una elevada fidelidad de voto del 96 por ciento o más, por lo que fuentes populares descartan que nadie pida ninguna acción a corto plazo contra sus miembros, aunque no descartan su salida del grupo tras las elecciones europeas en función de los pactos entre partidos.