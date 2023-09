González Pons asegura en Lituania que el PP no descansará hasta ver en la cárcel a Putin y Lukashenko

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons,ha asegurado ese sábado en Vilnius (Lituania) que su partido no descansará hasta ver en la cárcel al presidente ruso, Vladimir Putin, y a su "marioneta", el mandatario bielorruso, Aleksandr Lukashenko.

Así se ha expresado González Pons durante su participación en el 30º Aniversario de la Unión Demócrata Cristianos Lituanos, organizado por el Instituto de Derecho Europeo, según ha informado su partido a través de una nota de prensa.

El dirigente 'popular' ha mostrado su apoyo al pueblo lituano ante el ataque a sus fronteras por parte del régimen de Lukashenko: "No estáis solos. Las fronteras lituanas son fronteras españolas, italianas, alemanas, francesas. Las fronteras de Lituania son las de Europa", ha subrayado.

González Pons ha destacado que todos los intentos de Putin y sus aliados de separar a Europa están condenadas al fracaso. "Protegeremos nuestras fronteras, nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestras libertades y nuestro modo de vida", ha garantizado.

"MARIONETA" DE PUTIN

El hasta hace unos meses eurodiputado del PP ha puesto de manifiesto las similitudes entre la Unión Demócrata Cristianos Lituanos y el partido español, a su juicio, dos formaciones reformistas, humanistas, pro-europeístas, que ayudaron a construir y consolidar los regímenes democráticos de sus países y que luchan desde el Estado de Derecho y la libertad.

En este contexto, se ha referido a Lukashenko como "marioneta" de Putin, ha recalcado que el Kremlin amañó las elecciones bielorusas de 2020, y ha denunciado las "persecuciones, torturas y asesinatos" del régimen de Lukashenko. También ha calificado de "cruel e inhumana" la instrumentalización de los migrantes como armas de guerra.

"El verdadero enemigo está sentado en el Kremlin, pero ese no es su lugar. Su lugar está esperando una sentencia de cárcel ante un Tribunal Internacional. Ahí es donde pertenecen Putin y Lukashenko y no descansaremos hasta verlos tras las rejas. No nos rendiremos porque somos mejores que ellos y porque estamos en el lado correcto de la historia", ha sentenciado González Pons.