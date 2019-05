González Pons aconseja a Casado que el PP no necesita cambiar el rumbo

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha aconsejado este sábado al presidente de su partido, Pablo Casado, que el PP no necesita "cambiar el rumbo", sino que "lo único que hay que corregir y recordar es quiénes somos y qué servicios hemos prestado a España".

En un acto del PP en Valencia en el que también ha participado Casado, González Pons ha afirmado que, después de "la división que dio la derrota al centroderecha" el 28 de abril y la victoria a Pedro Sánchez, no cree que haya que hacer "más cambio de rumbo" que volver a mirarse y recordar quiénes son.

"Somos el gran partido del centro derecha español, y por este orden: primero centro reformista y luego derecha moderada", ha aseverado el eurodiputado popular y número dos del PP a las elecciones europeas del 26 de mayo.

Ha hecho hincapié en que son el partido "responsable, sólido, adulto, fiable, que se renueva por adición, el partido seguro, ambicioso, con el que se encuentra trabajo, con el que no corre peligro la unidad de España", y ha destacado lo que no son: "no somos ninguna de las dos copias del PP, porque somos el auténtico PP".

"No estamos divididos, como pretenden nuestros rivales, los que quieren que perdamos las elecciones; y no estamos derrotados, como pretenden nuestros imitadores", ha indicado el dirigente popular, quien ha añadido: "Estamos unidos y somos más fuertes que nunca".

González Pons ha señalado que son el partido "de Adolfo Suárez, de Leopoldo Calvo Sotelo, de Aznar, de Rajoy, de Casado o el de Rita Barberá, a la que no puede olvidar", y ha invitado a votar al PP en estas elecciones europeas, al partido de los que están "alegres de ser europeos".