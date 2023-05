González (PP) pide cambiar el protocolo de acogida de Menas de PNV de "traer y gastar en vez de acoger e invertir"

La candidata del PP a diputada general de Bizkaia, Raquel González, ha considerado necesaria una remodelación del actual protocolo de acogida de menores no acompañados, Menas, porque el modelo del PNV de "traer y gastar, en vez de acoger e invertir, no funciona" porque "no se pone interés, solo dinero".

En un acto de campaña electoral, González ha señalado que Euskadi "se encuentra en el top 10 de las comunidades autónomas con mayor número de menores no acompañados, alrededor de 500 según los últimos datos publicados en diciembre 2021".

Tras señalar que el reparto de menores es "fruto de un pacto nacional" y a Bizkaia "le corresponde un porcentaje", ha dicho que "la realidad es que tenemos muchos más".

"Los vizcaínos son solidarios, pero merecen que su esfuerzo dé frutos y se les revierta a futuro. La única respuesta que tenemos clara es que hay algo que no funciona y la solución no pasa únicamente por traerlos a nuestra tierra, darles una paga al mes, una casa con gastos pagados y olvidarnos de ellos hasta que cumplan la mayoría de edad", ha advertido.

En ese sentido, ha señalado que la Diputación Foral de Bizkaia "realiza un desembolso de 65.000 euros al año por niño y, sin embargo, el resultado no es el deseado en muchos casos". En su opinión, "el problema de que no funcione es porque solo se pone dinero y cero interés".

Raquel González ha criticado que "el modelo del PNV con los menas es traer a menores a nuestra tierra, proporcionarles los medios necesarios para poder vivir y olvidarse de ellos", pero "cuando hablamos de acogida de menores, hablamos de darles cobijo, de proporcionar un futuro a esa persona que acoges".

La candidata popular ha advertido que "acoger es al mismo tiempo formar a estos menores, educarlos y, sobre todo, buscar una inserción real".

Estos menores, ha defendido González, "han de ser como el resto de vizcaínos, han de ser personas que sirvan de motor de Bizkaia, que ayuden a lograr una Bizkaia más productiva y que aporten al sistema para poder continuar con el proceso de formación e inserción de futuras generaciones y es responsabilidad de la Diputación que así sea". A su entender, "no estaría mal escuchar y dar respuesta a los profesionales que trabajan con estos niños".

Para concluir, González ha resumido las propuestas del PP, que pasan por "reorganizar protocolo de acogida de menas, recudir el número de menas hasta el número que realmente nos toca y garantizar condiciones laborales seguras y justas para los trabajadores en los centros de menas".